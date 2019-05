Visoko sudsko i tužilačko vijeće potresa nova afera.

Predsjednik ove pravosudne institucije Milan Tegeltija, prema izvještajima online magazina Žurnal, umiješan je u koruptivne radnje, jer je navodno primio mito preko posrednika, inspektora SIPA-e Marka Pandže kako bi bio ubrzan rad na predmetu privrednika Nermina Aleševića iz Velike Kladuše.



Žurnal je prije dva dana objavio tekst u kojem navodi da je Tegeltija trgovao krivičnim istragama, te da je preko posrednika, inspektora Pandže uzeo 2.000 KM da kako bi se kod tadašnje glavne kantonalne tužiteljice u Sarajevu Dalide Burzić ubrzala istraga za privrednika Aleševića.



Magazin Žurnal danas je objavio video razgovora aktera umiješanih u ovu aferu - predsjednika VSTV-a Tegeltije, inspektora Pandže i privrednika Aleševića.







Tegeltija je u društvu inspektora Pandže u jednom banjalučkom ugostiteljskom objektu razgovarao sa Aleševićem o krivičnom predmetu koji je pred kantonalnim Tužilaštvom. Između ostalog, Tegeltija je rekao velikokladuškom privredniku da mu putem inspektora Pandže dostavi broj pojedinačnog predmeta, te da će on "vidjeti sa Dalidom".



Nakon polusatnog razgovora, predsjednik VSTV-a napustio je ugostiteljski objekat, a onda je uslijedio razgovor inspektora Pandže i privrednika Aleševića. Alešević je pomenutom inspektoru uručio dvije hiljade KM, nakon čega je Pandža rekao da će novac prebaciti predsjedniku VSTV-a. Prema navodima Žurnala, to je bila treća rata u nizu.



S druge strane, predsjednik VSTV-a Tegeltija negira da je učestvovao u koruptivnim radnjama.



"Potpuna je neistina i zlonamjerna i bezočna laž da sam uhvaćen u bilo kakvoj korupciji iz prostog razloga što u nikakvoj korupciji, nikada u životu, pa ni u slučaju o kojem se govori u navedenom tekstu, nisam ni na koji način učestvovao te se radi o zlonamjernoj konstrukciji usmjerenoj na pokušaj moje diskreditacije", rekao je Tegeltija nakon što je Žurnal objavio prvi tekst.



Ova afera bila je povod zakazivanja vanredne sjednice VSTV-a, koja je održana danas u Sarajevu, a na kojoj je usvojen zaključak da članovi ove pravosudne institucije daju punu podršku radu predsjednika Tegeltije. Pozvali su Tužilaštvo da što prije riješi ovaj slučaj.



Po okončanju sjednice, Tegeltija je rekao novinarima da određena političko-paraobavještajna grupa želi preuzeti stanje u bh. pravosuđu. O imenima nije želio govoriti, kazavši da će ih naknadno reći.



"Definitivno postoje političko-paraobavještajne službe koje su određeni centri moći i koje mogu biti povezane s politikom. I na taj način oni ne žele unaprijediti rad pravosudnog sistema. Ne pokušavaju unaprijediti rad pravosuđa i pospješiti borbu protiv korupcije, nego pod tom krinkom i tim paravanom pokušavaju da uspostave punu kontrolu nad pravosudnim sistemom kako bi time ishodili obračun sa svojim političkim neistomišljenicima i eventualne intervencije u političkom sistemu BiH na način kako to njima odgovora", kazao je Tegeltija, te poručio kako su ti centri definitivno u BiH, ali ne zna da li su potpomognuti izvana.



Predsjednik VSTV-a naglasio je kako je osjećao potrebu da se povodom posljednjih događaja obrati članovima ove institucije.



''Ja sam imao potrebu kao predsjedsnik VSTV-a da učinim odgovoran i moralan čin da se obratim članovima i da zatražim da se izjasne da li imam njihovu podršku. Svi članovi su se pojedinačno izjasnili i dali punu podršku mom daljem vođenju VSTV-a. Ja sam im na tome zahvalan'', naglasio je on



Kako je potcrtao, o aferi više ne želi govoriti.



''Ja sam rekao i na samoj sjednici povodom događaja opisanih u online magazinu Žurnal. Ja sam dao jedan demanti i jednu objavu na društvenim mrežama. Rekao sam članovima Savjeta da ne namjeravam ništa više govoriti o ovom slučaju. Bio sam spreman odgovoriti na sva eventualna pitanja. Ako imate pitanje o tome, neću odgovarati. Time se treba baviti Tužilaštvo'', potcrtao je on.

(24sata.info)