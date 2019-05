Na tradicionalnoj, 18. po redu manifestaciji izbora osobe godine u Bosni i Hercegovini "Večernjakov pečat", kojim se večeras odaje priznanje najznačajnijim osobama u Bosni i Hercegovini, pojavile su se mnogobrojne poznate osobe iz političkog, društvenog i sportskog života BiH i regije, a nagrade za osobe godine jednoglasnom odlukom osvojili su Zlatko Dalić, Dejan Lovren, Mateo Kovačić, Tin Jedvaj, Vedran Ćorluka, Ivan Rakitić, Mario Mandžukić i Luka Modrić.

Foto: FENA

Program je počeo defileom mažoretkinja iz Mostara, Širokog Brijega, Kiseljaka, Tomislavgrada i Gruda, te KUD-a "Sveti Ante" iz Mostara, a ulicama Mostara pratio ih je Vojni orkestar Oružanih snaga BiH.



Među poznatim gostima bili su i Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pjevača s ovih prostora, pobjednica na prošlogodišnjem Porinu Mia Dimšić, Mate Bulić, zatim predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, predsjednik Uprave HT Eroneta Vilim Primorac, gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić te mnogi drugi.



Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović kazao je kako je ovaj jedinstveni spektakl mnogo više od jednog događaja koji je interesantan Mostaru, Hercegovini, pa čak i cijeloj državi.



- Ova i slične manifestacije koje rade na promicanju uspjeha, kvalitete, lijepih priča, ponosa naše zemlje su prevažne. Večernjakov pečat večeras živi Bosnu i Hercegovinu onakvu kakva ona jest, a to je zajednica tri naroda i svih onih koji žive zajedno s nama i to se onda vidi i kroz uspjeh pojedinih predstavnika u kulturi, sportu, gospodarstvu i slično. Osoba godine za mene je izbornik Hrvatske reprezentacije - kazao je Čović.



Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić kazao je kako je Mostar ponosan na ovu manifestaciju koja je među ostalim jako bitna i za Mostar.



- Mi smo grad koji želi skrenuti pozornost na sebe dobrim stvarima, a Večernjakov pečat svakako to jest i iskoristio bih ovu priliku da čestitam Večernjakovu pečatu i uredništvu Večernjeg lista u Mostaru jer mislim da su oni uistinu svojim radom doprinijeli da Mostar postane puno popularniji i poznatiji grad - kazao je Bešlić.



Predsjednik Uprave HT Eroneta Vilim Primorac kazao je kako je Večernjakov pečat prerastao u regionalni događaj koji je vrlo značajan.



- Od one lokalne manifestacije, kroz ovih 18 godina on je prerastao u događaj koji je i u političkom i u gospodarskom i u kulturnom smislu postao veoma značajan za cijelu zajednicu - kazao je Primorac.



Zdravko Čolić koji je nastupio na večerašnjoj manifestaciji kazao je kako mu je ovo bila velika čast i zadovoljstvo.



- Ovo je jedna svečana prilika gdje na neki način vraćamo jednu tendencioznost, jednu važnost cijelom ovom događaju koji je fantastičan i prelijep i imam čast da sam tu. Također, prošle su četiri godine od mog zadnjeg nastupa u ovom gradu, a mostarska publika će me u petak, 21. lipnja imati priliku ponovno čuti i vidjeti na mom solističkom koncertu te vas ovim putem sve pozivam da dođete - kazao je Čolić.



Godinama je Večernjakov pečat društveni događaj broj jedan, a dan održavanja manifestacije onaj je kad se vidi kako je Bosna i Hercegovina, uz više razumijevanja jednih za druge, moguća kao normalna država svih triju naroda i njezinih građana.

(FENA)