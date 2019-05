Sa ovog mjesta poručujemo cijelom svijetu da se nikada i nigdje ne smije desiti ovakav zločin i da im stradanje naših "dvanaest zvjezdica" bude opomena za sve buduće postupke, poručile su danas majke 12 beba na obilježavanju 27 godina od njihove smrti u Kliničkom bolničkom centru Banjaluci zbog nedostatka kiseonika.

Foto: Anadolija

"Naše zvjezdice uvijek će da sijaju u našim srcima a dok ih se sjećamo one će da žive", navele su majke.



Dragoslava Jaćimović čiji je sin Danijel izgubio životnu bitku 1992. godine rekla je da svake godine dolaze da obilježe godišnjicu smrti svojih beba umjesto da pripremaju svadbe, da ljuljaju unuke.



"Trudim se svaki dan da oprostim, ali ne znam kome, zašto, ni kako", kaže Dragoslava.



Rodila je u Prnjavoru, dijete joj je prevezeno u Banjaluku. 27 godina kasnije, prisjetila se da je bila puna nade, a da su joj ljekari, dva dana kasnije rekli da joj je dijete umrlo.



"Poruka je da se ovo nikada nigdje ne ponovi, jer djeca, bebe, šta su one skrivile, kako su mogle biti kolateralna šteta?", kaže Dragoslava.



Majke i mnoge organizacije danas su, nakon minute šutnje i pjesme "12 zvjezdica", položile vijence na spomen obilježje "Život" u centru Banjaluke. Okupljenim na obilježavanju obratio se i ljekar Mihajlo Petra Vukas, koji je tražio oprost od majki jer nije uspio dostaviti pomoć prikupljenu u Švedskoj za bolnicu u Banjaluci.



"Nažalost sudski proces nije nikada pokrenut za ovih 27 godina i pitanje je da li će ikada i biti jer kako se boriti s nekim ko je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer kako mi mali da optužimo nekoga toliko moćnog i jakog da odgovara. Nadala sam se sada više i ne polažem nade da će ta tužbe biti podnesena, možda, ali već je prošlo 27 godina", kazala je Željka Tubić, sekretar Udruženja "12 beba", majka jedne od njih.



Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, pa i oni bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 beba koje su bile u inkubatorima.



Prva beba umrla je 22. maja 1992. godine, a do 19. juna 1992. u Banjaluci je umrlo 12 beba. Trinaesta beba Slađana Kobas bitku za život izgubila je sa 14 godina, a četrnaestoj bebi Marku Medakoviću nedostatak kiseonika ostavio je posljedice za cijeli život.



(AA)