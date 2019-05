Glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina primila je u Gradskoj vijećnici Christiana Adelera, Nijemca koji od sredine ožujka pješači s jedne na drugu stranu svijeta, od Njemačke do Japana, u avanturi koju je nazvao "Jedan čovjek - jedan put".

Foto: Fena

Christian Adeler u Mostar je došao pješke iz svoga rodnoga grada Lauchringena u njemačkoj pokrajini Južni Baden, a na put je krenuo 14. ožujka 2019. godine, na dan koji je za njega poseban jer je to rođendan Alberta Einsteina.



Ovaj 36-godišnjak u razgovoru s Komadinom kazao je kako je motiv za put taj što traži radost u samome sebi, a upravo ono što svijetu nedostaje je, kako je rekao, više radosti. Naglasio je da želi povezati ljude i različite nacije te poslati poruku da ne postoje granice, da ljudi moraju prihvatiti jedni druge te uvažavati različitosti, priopćeno je iz Gradske uprave Mostara.



Zato je odlučio posjetiti Mostar, koji ima UNESCO-ov spomenik i koji je kandidat za Europsku prijestolnicu kulture 2024 godine. Adeler je u BiH došao preko Hrvatske, a zatim ide u Srbiju, Bugarsku i Tursku, gdje završava prvi dio putovanja.



Nakon odmora i susreta s prijateljima, kreće u Aziju - najprije u Armeniju i Gruziju, a zatim u Iran, Turkmenistan, Uzbekistan i Kazahstan. Do nove godini trebao bi stići u Kinu koju planira prepješačiti za pet i pol mjeseci.



Od Šangaja do Osake putovat će brodom, a plan mu je da u Tokio stigne do otvaranja Olimpijskih igara u srpnju 2020. godine.



Na svome putu proći će kroz 16 zemalja i prijeći više od 16.000 kilometara, a put će trajati 16 mjeseci.



Komadina je izrazila divljenje Adelerovim pothvatom, kao i činjenicom što je na tom dugom putu pronašao dovoljno razloga do posjeti Mostar. Poželjela mu je prijatan i ugodan boravak u Mostaru te sreću u nastavku njegovog dugog puta.



(FENA)