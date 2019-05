Lonely Planet jedan je od najpopularnijih turističkih portala i izdavača turističkih vodiča na svijetu.

Foto: 24sata.info

Omiljeno je štivo kojem vjeruju brojni turisti na svojim putovanjima, a već sedmu godinu zaredom sastavlja referentni popis "Best in Europe" koji sadrži deset prioritetnih destinacija Evrope koje bi upravo sada trebale biti na radaru svjetskih putnika.



U odabranom i elitnom društvu destinacija Evrope našla se i Hercegovina i to na visokom četvrtom mjestu.



Najbolja destinacija u Evropi za ovu godinu nalazi se u Slovačkoj – riječ je o planinskom lancu Visoke Tatre, koji je i najviši dio Karpata.



Na drugom mjestu najboljih destinacija u Evropi našao se glavni grad Španije Madrid, a posebno se ističe bogat noćni život.



The Arctic Coast Way, odnosno nova turistička tura na sjeveru Islanda, koja obuhvata 900 kilometara puta, obilazak 21 sela, prevoz brodom do četiri okolna ostrva, našla se na trećem mjestu liste.



Četvrtom najboljom destinacijom u Evropi proglašena je Hercegovina. Lonley Planet opisuje Hercegovinu kao istorijsku regiju na koju je geografski naslonjen drugi dio države - Bosna.



- Svakako, tu je i neizostavni Stari most u Mostaru koji je među prvim stvarima koje čovjeku padnu na pamet kada se spomene Hercegovina, piše ugledni magazin.



Lonely Planet podsjeća i na veliki broj turista koji svakog ljeta pohrle ka Hercegovini u nadi da će svojim fotografskim aparatima ovjekovječiti upečatljive stećke.



Prestižni magazin kao jednu od atrakcija izdvaja i biciklističku turu od Mostara do Dubrovnika starom željezničkom trasom iz Austrougarskog perioda kojom je vozio popularni voz Ćiro, te ukazuje da se na ovoj ruti mogu vidjeti neke od najznačajnijih znamenitosti regije.



"Lutajte ulicama srednjovjekovnog Počitelja, istražite Vjetrenicu, popnite se do planinskog sela Lukomir i krenite na izlet biciklističkom stazom Ćiro - vidjećete sjajne pejzaže i prirodu", navodi Lonely Planet.



Na petom mjestu je Bari, šestom Shetlandsko otočje, sedmi je Lyon, osmi Lihtenštajn, deveti Vevey, te na desetom mjestu hrvatska Istra.



(24sata.info)