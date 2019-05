Mubarek mjesec ramazan je poseban gost i ima posebno mjesto u srcima vjernika. Pred nama je prva mubarek noć Lejletu-l-bedr, označena u historiji islama kao jedna od najvažnijih, presudnih bitaka vjernika protiv mušrika.

Hafiza Lamija Hamzakadić / 24sata.info

Da je Kur'an veličanstvena objava u kojoj nalazimo odgovore na sva životna pitanja, pojašnjava za Avaz.ba i uvažena hafiza Lamija Hamzakadić, koju u toku mjeseca ramazana možemo slušati kako uči mukabele u poznatoj sarajevskoj Hadžijskoj džamiji (Vekil Harč).



- U Kur'anu Časnom je ovaj mjesec, a tako i post u njemu samo jedanput spomenut, i to s veoma važnim razlogom: dolazi jednom godišnje i jedinstvena je prilika za svakog muslimana da očisti svoje tijelo, ali svakako na prvom mjestu mora nam biti cilj da očistimo naše duše kroz ibadet.



Neke od ljudskih osobina koje su karakteristične za mjesec ramazan i koje se intenzivno u njemu ispoljavaju su skromnost, umjerenost, ali i darežljivost. Zato je Uzvišeni Gospodar učinio ramazanski vakat izuzetnim, oslobodivši muminske duše egoističnih interesa, a nadahnuo je takve duše humanizmom i velikodušnošću. To su samo neke od manifestacija ramazana i ramazanskog posta koje možemo osjetiti kod sebe, ali i kod drugih ljudi kojima smo okruženi.



Svjedoci smo da se veliki broj muslimana okuplja u džamijama kako na namazima, mukabelama, a tako i na teravijama, te nam ova ramazanska okupljanja trebaju biti dodatna snaga koja će nas u takvom raspoloženju držati tokom cijele godine.



Večeras obilježavamo mubarek noć Lejletu-l-bedr. Jedna od poruka Bedra sadržana je u riječima Poslanika, a. s., koje je izgovorio vraćajući se iz ove bitke: “Vraćamo se iz male u veliku bitku, a to je borba sa samim sobom.”



Ove riječi ukazuju nam na to da borba sa svojim slabostima, porocima i lošim navikama mora trajati cijelog života. Oni koji savladaju svoju oholost, sebičnost, škrtost, umišljenost, jednom riječju svoj ego, te oni koji moralno žive i islamske dužnosti izvršavaju, oni će zaista uspjeti, kako nam i Allah, dž. š., obećava u mnogim kur'anskim ajetima. Zato je ramazan najbolja prilika da započnemo upravo borbu sa samim sobom.



Za kraj bih kazala da se nalazimo na polovini mubarek mjeseca ramazana i u našim srcima se počinje osjećati žal što nas napušta ovaj dragi gost. S druge strane, javljaju se slast i radost što nas je Gospodar počastio da dočekamo još jedan mjesec ramazan i u njemu se posvetimo ibadetu kroz sve njegove vidove – poručila je Hamzakadić.



(Avaz)