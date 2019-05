Granična policija BiH registrovala je od početka godine do 13. maja 6.838 ilegalnih migranata iz zemalja visokog migracionog rizika, a očekuje se da s toplijim vremenom bude pojačan njihov priliv, izjavio je direktor ove policijske agencije Zoran Galić.

Galić je istakao da su u istom periodu pripadnici Granične policije u saradnji sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, Agencijom za istrage i zaštitu /Sipa/ i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, spriječili oko 4.000 migranata da uđu u BiH.



On je naveo da će, prema raspoloživim podacima Granične policije i više međunarodnih policijskih agencija, dolaskom toplijeg vremena biti pojačan priliv migranata, što pokazuju i statistički podaci.



"Granična policija BiH nije dobila veću podršku u odnosu na prethodni period, a povećanje broja ilegalnih migranata može se očekivati i dalje", rekao je Galić za "Večernji list", izdanje za BiH.



On je naglasio da je Graničnoj policiji za pokrivanje svih identifikovanih mjesta prelaska granice na istoku potrebno dodatnih 510 policajaca, dok je za pokrivanje svih potencijalnih mjesta potrebno dvostruko više, i to bez pokrivanja ostatka granice, kao što je sa Hrvatskom.



"Činjenica da se broj migranata u prva četiri mjeseca ove godine povećao u odnosu na isti period 2018. godine, ukazuje na to da ćemo se u narednom peridu susretati sa još složenijim stanjem na granici, što će zahtijevati maksimalno angažovanje, ne samo Granične policije, već i cijele društvene zajednice u BiH, kao i međunarodnih organizacija", istakao je Galić.



Galić je upozorio da Granična policija sa postojećim materijalno-tehničkim kapacitetima i trenutnim brojem službenika, neće moći samostalno odgovoriti na složeno stanje na granici.





