Gotovo 3,2 miliona internet korisnika imali smo lani, što je znatno više u odnosu na svaku prethodnu godinu.

Foto: Ilustracija

Pokazuju to podaci Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), iz kojih je vidljivo da je broj online građana u proteklih sedam godina narastao za čak milion. Ili, da budemo precizniji, 2011. godine smo, kako je saopšteno iz RAK-a, imali tačno 2.113.100 korisnika interneta, a lani njih 3.195.294.



Profesor informatike u Tehničkoj školi u Banjaluci Marinko Đukić ističe da internet ima veliki značaj u komunikaciji i prenosu podataka. On očekuje da će se broj korisnika ove globalne mreže i u narednom periodu povećavati.



"Korisnici različitih usluga su u internet servisima, u odnosu na tradicionalne načine komunikacije, prepoznali prednosti za lakše, brže i ekonomičnije komuniciranje. Neki internet koriste u poslovne svrhe, a drugi za zabavu, poput društvenih mreža, raznih igrica i slično. Dostupnost interneta putem mobile mreže je u posljednjih nekoliko godina doprinijela povećanju broja korisnika", navodi Đukić.



Kako podsjeća, nedavno je kod nas uvedena i 4G tehnologija, što donosi brži mobilni internet.



"To će dovesti do još većeg broja korisnika. Mlađe populacije nemaju problem sa upotrebom interneta, a sve više se i starija populacija edukuje", napominje Đukić u izjavi za "Nezavisne".



Programer Darko Tomić podsjeća da su nekad samo kompjuterski entuzijasti i igrači video-igara koristili internet, dok je situacija danas dosta drugačija.



"Danas gotovo svako ima pristup internetu i više nije potrebno imati kompjuter priključen na internet. Dovoljno je samo imati mobilni telefon. Prvi talas popularizacije interneta kod nas dolazi globalnom popularnošću socijalnih mreža 2010. Drugi talas nastaje 2012. i 2013. godine, kada telefoni postaju sve pristupačniji običnom čovjeku i bržem mobilnom internetu", kaže Tomić.



On ističe da je danas preko interneta moguće raditi od svoje kuće, socijalizovati se, edukovati se, kupovati, zabavljati i slično.



"Internet je i kod nas postao svakodnevica", zaključuje Tomić.



Inače, ne raste samo broj korisnika interneta u BiH, već i broj korisnika mobilne telefonije. Po podacima RAK-a, u 2018. godini imali smo 3.461.058 mobilnih pretplatnika, dok ih je godinu ranije bilo 3.440.085.



Međutim, smanjuje se broj linija fiksne telefonije, pa ih je, recimo, lani bilo 740.807, a 2011. godine čak 955.937.





(NN)