Kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup, u intervjuu za "Dnevni avaz", ocijenio je da stanje u Bosni i Hercegovini nije dobro te da se problemi moraju rješavati dijalogom, za šta najveću odgovornost snose domaći političari.

Zamoljen za komenar poziva predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da pripadnici Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH na sljedećem obilježavanju Dana tog puka obuku uniforme bivše Vojske Republike Srpske, kardinal je rekao da je to pitanje za one koji obnašaju vlast, tj. domaće političare, kao i one koji su skrojili ovakvu državu, "a to su svjetski moćnici".



- Ako već postoje dokumenti o ustroju države i njezinih vojnih struktura, onda taj dokument obvezuje i domaće i svjetske čelnike koji su potpisali. Ako budemo prekrajali svaki čas ovu zemlju, izludit ćemo ovo malo ljudi koje je odlučilo ostati i opstati u ovoj zemlji. Traži se veća odgovornost onih koji vode ovu zemlju, pogotovo odgovornost riječi upućene u javnost - rekao je.



Odgovarajući na pitanje kome odgovara zveckanje oružjem, kardinal Puljić je ocijenio da ako bude pameti, rata neće biti.



- Zato je vrlo važno stvari rješavati ne zveckanjem oružjem, nego ljudskim dijalogom i tako uvažavati jednaka prava svakog čovjeka i svakog nacionalnog identiteta. Građani trebaju utjecati da se svaka huškačka mašinerija u politici i medijima spusti na zemlju i da se nastaju otvarati perspektiva života i suživota u ovoj zemlji - poručio je.



Smatra da nije problem samo na Balkanu nego i globalnom stanju, gdje je previše napetih odnosa i prijetnji.



- To jako zamara običnog čovjeka, jer mediji, u želji da budu što više zanimljivi, prenose zaoštrene situacije koje umaraju javnost. Također, u javnosti međunarodnih političkih odnosa zavladala je vrednota interesa, a ne ljudskih prava i čovjekovog dostojanstva - rekao je kardinal Puljić za "Dnevni avaz".

