Na području Unsko-sanskog kantona sve je opasnija higijensko-epidemiološka situacija, a s terena stižu nezvanični upozoravajući podaci o pojavi epidemija, bolesti i zaraza među migrantima.

Alarmantni podaci



Zabrinjavajuća je situacija u prihvatnim centrima „Bira“ i „Miral“, gdje se nalazi oko 3.000 migranata.



- Riječ je uglavnom o mladićima između 15 i 30 godina. Među mnogima od njih evidentiran je HIV, imamo oboljele od AIDS-a, tuberkuloze, hepatitisa B i C, ima i narkomana. Situacija je alarmantna i zabrinjavajuća - kazala je za „Avaz“ Nermina Ćemalović, ministrica zdravstva u Unsko-sanskom kantonu.



Ona dodaje da zdravstvena zaštita u cijelom kantonu, a ne samo među migrantima, postaje sve veći problem, koji se nastoji držati pod kontrolom.



Ali, smatra Ćemalović, u prihvatnim centrima to nije moguće, a ljekari koji rade s migrantima ističu da je problem veliki.



- U jednoj hali, u kojoj boravi blizu 2000 migranata, epidemiološka situacija ne može se kontrolirati - ističe ministrica Ćemalović.



Ne krije bojazan da bi situacija, ako se nastavi priliv migranta u Unsko-sanski kanton, mogla izmaći kontroli.



- Dodatni je problem i nedostatan bolnički kapacitet. Uz pojavu zaraze, Infektivni odjel nije u mogućnosti da primi veći broj oboljelih, kao ni Odjel pulmologije - naglašava Ćemalović.



Odbjegli bolesnik



I volonteri koji svakodnevno rade s migrantima svjesni su opasnosti od zaraza – od šuge, preko hepatitisa, čak do HIV-a.



- Ljekari dolaze svakodnevno u prihvatne centre. Tamo su već evidentirani oboljeli od tuberkuloze, zaraženi šugom, jedan migrant pozitivan je na HIV. On je pobjegao iz centra, traga se za njim - kaže Abdulah Budimlić, predsjednik Crvenog križa Bihać.



Milion i 360 hiljada obroka



Kroz Bihać je od aprila prošle godine do danas, prema podacima Komunikacijskog tima grada, prošlo oko 10.240 migranata.



Na njih je od početka krize utrošeno blizu dva miliona maraka, a Crveni križ spremio je više od milion i 360 hiljada obroka.





