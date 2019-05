U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Padavine su većinom slabe. Lokalno može pasti jači pljusak.

Ilustracija / 24sata.info

Vjetar umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 7 i 13, a najviša dnevna između 15 i 22 stepena.



Slično vrijeme i u srijedu. Pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 22 stepena.



U četvrtak, također, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22, na jugu zemlje do 24 stepena.



Prema prognozama, razvedravanje dolazi u petak, kada će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 18 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.



(Avaz)