U organizaciji Medžlisa Islamske zajednice Čajniče i Udruženja povratnika u taj grad u mjestu Mostina kod Čajniča juče je obilježena 27. godišnjica od zločina srpskih vojnih formacija nad civilima Čajniča i okoline.

Foto: 24sata.info

Pored ruševnog Lovačkog doma, u kojem je u maju 1992. godine bilo zarobljeno, a potom i ubijeno više od 40 civila, proučena je dova i položeno cvijeće.



"Prije 27 godina na ovom lokalitetu ubijeno je mučki i zvjerski 40-ak pripadnika našeg naroda. To su bili civili, ljudi koji nisu nikome bili prijetnja, koji su odvedeni iz svojih kreveta, iz svojih kuća na najpodmukliji način", rekla je Anera Zagrljača, predsjednica Medžlisa IZ Čajniče.



Tokom rata u Bosni i Hercegovini, na području opštine Čajniče ubijeno je više od 100 Bošnjaka, a veći broj njih ni do danas nije pronađen.



"To je ono što je najbolnija činjenica, nakon ovoliko vremena. Što ljudi ne mogu da ukopaju svoje najmilije, svoje najbliže, da spuste njihove kosti u zemlju i da se duše smire", naglašava Zagrljača.



Za razliku od prethodnih godina porodice su ove godine dočekali krstovi nacrtani na objektu nekadašnjeg Lovačkog doma, a u unutrašnjosti poruka mržnje "Kolji balije“.



"Ovo su poražavajući momenti. Mi smo imali očekivanja i uzaludna nadanja da bi moglo doći do kajanja, međutim ovdje se dodatno vrijeđaju žrtve ovog zločina, njihove porodice i naš narod u cjelini", poručio je Izet Alihodžić, potpredsjednik SO Čajniče.



Nakon prigodnog programa i obraćanja, članovi porodica ubijenih i delegacija Vlade Bosanskopodrinjskog kantona i Goraždanskog muftijastva proučili su Fatihu svim ubijenim u BiH, a potom položili cvijeće na mjestu stradanja više od 40 Čajničana.



Zbog ratnih zločina na Mostini do danas su osuđeni samo Milun Kornjača i Milorad Živković, dok su ostali počinioci još uvijek na slobodi.

(AA)