U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 4, Ivan Sedlo 12, Livno 15, Bugojno 16, Sarajevo 17, Bihać, Mostar, Tuzla, Bileća 18, Zvorik, Trebinje 19, Brčko, Gradačac, Sanski Most, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Srebrenica 20, Neum 21, Grude 22 stepena Celzijevih.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH sutra se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.



U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, poslije podne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.



Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 22 stepeni.



Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, saopćeno je iz FHMZ BiH.



(FENA)