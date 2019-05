Posljednjih nekoliko dana jedna od glavnih tema u evropskim medijima su predstojeći izbori za Evropski parlament koji će se nakon pet godina ponovo održati 23. maja.

Foto: AA

Stotine kandidata koji predstavljaju različito orijentirane političke opcije boriće se za ulazak u Parlament, a među njima je i Naida Ribić koja će biti kandidatkinja holandske partije DENK.



Godine rada i upornosti





Ribić u Holandiju pristiže tokom rata u Bosni i Hercegovini kao i većina njenih sunarodnjaka. Kako kaže, put od izbjeglice do kandidatkinje za Evropski parlament bio je težak, ali ipak, ne i nedostižan.



"U Holandiju dolazim kao i većina Bošnjaka početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Najveći priliv bh. izbjeglica desio se tokom 1993. godine, a nastavljeno je sa tom praksom sve do kraja ranih zbivanja. Moram istaći da smo svi u početku bili izgubljeni i da smo živjeli u neizvjesnosti, ali u tim trenucima su nam u pomoć pritekli naši ljudi koji su već ranije živjeli u ovoj zemlji. Istakla bih tu Fahrudina Šabovića iz Brede, koji je koristio svaku priliku kako bi nam pomogao da se adaptiramo i priviknemo na nove okolnosti. Kao što sam već i navela, u početku je bilo zaista teško, ali godine rada i upornost su mi omogućile da budem kandidatkinja na predstojećim izborima što je izuzetak uspjeh“, ističe Ribić.



Iako je i ranije imala ponude da svoj dugogodišnji rad kruniše i političkim aktivizomom ona je to odbijala jer je osjećala da za takvo nešto treba biti upotpunosti spremna.



Ono što Ribić posebno ističe je veoma stroga procedura pri odabiru kandidata koji će se naći na listi, ali da za nju to nije predstavljalo značajniji problem jer je već dugi niz godina prisutna u holandskoj javnosti.



Pomoć i lobiranje za Bosnu i Hercegovinu





"Nisam se željela ranije politički aktivirati i mislim da sam postupila na pravi način. Odlučila sam se za partiju DENK koja je imala veoma stroge kriterije pri odabiru svojih kandidata za predstojeće izbore. Nakon nekoliko standardnih provjera, mislila sam da ću biti na nekom nižem mjestu jer sam tek pristupila ovaj partiji. Ipak, presudio je moj raniji aktivizam i djelovanje koje je prepoznato tako da sam rangirana za predstojeće izbore na čak visoko sedmo mjesto“, priča Ribić.



Prema njenim riječima iako je izuzetno teško biti žena u politici, ona se odlučila na ovaj korak iz želje da u budućnosti učini nešto više za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Kako ističe odnosi Holandije i Bosne i Hercegovine su izuzetno dobri, ali je činjenica da mogu i moraju biti bolji.



"Svugdje u Evropi je ženama teže biti u politici nego u muškarcima, ali me to nije pokolebalo u ispunjenju mojih ciljeva, a to je pomoć i lobiranje za Bosnu i Hercegovinu ukoliko budem uspjela napraviti značajniji rezultat na predstojećim izborima. Prije svega mislim da su odnosi između Holandije i Bosne i Hercegovine izuzetno dobri i prijateljski, ali da se oni svakako moraju poboljšati što se putem lobiranja može postići", kaže Ribić.



Primjer kako kao kandidat za Evropski parlament može pomoći svojoj domovini, navodi, je i taj da ukoliko stranka DENK ostvari značajnije rezultate može biti dio neke od mnogobrojnih komisija kroz koje može lobirati za Bošnjake i Bosnu i Hercegovinu.



"Zbog toga smatram da je moj eventualni budući uspjeh, uspjeh Bosne i Hercegovine. Važno je da neko iz Bosne bude dio neke od komisija. Opet ističem da je bitno da Bošnjaci budu politički aktivni u Evropi jer jedino na taj način mogu lobirat i pomoći državi Bosni i Hercegovini, a za to nam svakako treba jedinstveni stav na predstojećim izborima'', zaključuje Ribić.





(AA)