Presudom Ustavnog suda FBiH kojom je naložena izmjena pet federalnih zakona i ostavljen rok od šest mjeseci Parlamentu FBiH da uskladi odredbe zakona koje su proglašene neustavnima, a vezano za notarsku obradu isprava za određene pravne poslove, u konačnici će rezultirati samo većim troškovima za same građane - ističe predsjednik Upravnog odbora Notarske komore FBiH Zdenko Puljić, koji trenutno obnaša i dužnost vršitelja funkcije predsjednika Komore.

Foto: FENA

On je prvi, odmah nakon objave spomenute presude Ustavnog suda FBiH, upozorio da to što će sada i drugi moći sastavljati ugovore i druge pravne poslove ne znači da će takvi dokumenti zaobići notare. Zakon o notarima je, ističe, reformski zakon i očekuje se da zakonodavac implementira navedenu Presudu na način da i dalje ostaje mogućnost notarski obrađenih isprava koja je ustavna kategorija sukladno Presudi Ustavnog suda F BiH broj U-15/10 uz dodavanje i propisivanje da privatne isprave, notar mora solemnizirati – potvrditi ili u krajnjem ovjeriti potpise stranaka na ispravi o pravnom poslu.



- Upravo zato, javna ovlaštenja koja je država povjerila notarima u cilju osiguranja što bolje pravne sigurnosti građanima kada imaju potrebu za pravnim poslovima, ostaju na snazi i svi dokumenti će, nadamo se, i dalje imati pečat notara, a što je općeprihvaćeno u suvremenoj Evropi, a i prema ovoj zadnjoj presudi Ustavnog suda to se može utvrditi - kategoričan je Puljić.



Ustavni sud FBiH je u svojoj Presudi primjećuje da ostali zakoni koji poznaju notarski obrađene isprave nisu osporeni, kao niti sve odredbe u osporenim zakonima, a što daje legitimitet notarski obrađenoj ispravi.



- Nadam se, da mi neće zamjeriti suci Ustavnog suda F BiH, jer ne želim, niti smijem komentirati presudu, ali želim istaknuti da u obrazloženju presude sud kaže „iako nerado'', jer je dugo prošlo od neimplementacije Presude U-15/10, mora riješiti nastalu ustavnopravnu situaciju, te nastavlja: „Navedeno je ''iako nerado'' jer je međusobno usklađivanje zakona direktna obveza i nadležnost zakonodavca''. Dakle, ''iako nerado'', ali Ustavni sud sam priznaje da je preuzeo ulogu zakonodavca. Nemamo pravo navedeno komentirati, ali građani imaju – ističe Puljić.



Po njegovim riječima, Skupština NK FBiH, koja će se održati 25. ovog mjeseca, donijet će odluku što dalje. Dodaje, kako je u proteklih 12 godina, koliko je notarijat prisutan u BiH, pravna sigurnost pravnih poslova podignuta na znatno višu razinu, te da je ovo jedno od rijetkih, ne samo pravnih oblasti, koja je potpuno harmonizirana s Europskom unijom.



- Štoviše, naš notarski sistem je kreiran po uzoru na najuspješnije europske prakse, poput njemačke. Najbolja potvrda naše uloge u jačanju pravne države je podatak da od 1,2 milijuna notarski obrađenih isprava imamo svega pet ili šest slučajeva njihovog sudskog osporavanja, s tim da niti jedna od tih isprava još nije proglašena pravno ništavnom - ističe Puljić.



Odbacuje i tvrdnje o enormnim zaradama i bogaćenju notara, ističući kako su mnogi, uključujući i njega, više zarađivali kao odvjetnici, a više zarađuju i mnoge druge privatne djelatnosti, a razlika zarade odvjetnika koji pred sudom zastupaju po službenoj dužnosti i onih koji nemaju tu privilegiju „je za ne povjerovati“. Dodaje da se u slučaju desetak notara u većim gradskim centrima može govoriti o znatno većim zaradama, ali da je ipak riječ o izrazitoj manjini u odnosu na ukupan broj notara u Federaciji kojih je 113 i s uposlenicima u notarskim uredima ukupno je zaposleno 493 djelatnika.



- Taksi vozač koji također ima javne ovlasti prijevoza putnika ne zarađuje isto u nekom manjem mjestu i u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, gdje ima više putnika, te i u Sarajevu, Mostaru, Tuzli svi ne zarađuju isto iako imaju više putnika - zaključuje Puljić.





(FENA)