U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 08 sati: Bjelašnica 1, Bugojno 7, Ivan-sedlo, Sokolac 8, Bihać, Sarajevo, Srebrenica 10, Jajce, Sanski Most, Tuzla 11, Banja Luka, Doboj, Livno 12, Brčko, Prijedor, Trebinje, Zvornik 13, Mostar 14, Bijeljina, Gradačac, Grude 15, Neum 17 stepena Celzijevih.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.



Ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne je moguća grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevne temperature od 18 do 24 stepena Celzijevih.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili lokalni pljusak, uglavnom poslije podne. Dnevna temperatura oko 20 stepeni Celzijevih.





(FENA)