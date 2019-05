Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas u Sarajevu da postoji snimak bivšeg člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića koji je u Zenici postrojavao vojnike u uniformama Armije Republike BiH i da na to niko nije reagovao.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Nadao sam se da ću danas Željku Komšiću reći sve što imam o njegovoj krivičnoj prijavi, i žao mi je što se nije pojavio. Tako da nisam imao priliku pa čekam sljedeću", rekao je Dodik, odgovarajući na pitanja novinara o krivičnoj prijavi koju je podnio Komšić protiv njega zbog najave da će na sljedećem obilježavanju 12. maja - Dana Vojske Republike Srpske jedan broj pripadnika Trećeg pješadijskog puka Oružanih snaga BiH biti obučen u uniforme Vojske RS-a.



On je naglasio da ostaje pri svojim stavovima o proslavi 12. maja u uniformama Vojske Republike Srpske, bez obzira na bilo čije namjere.



Dodik je naveo da je moguće da naredne sedmice bude održan novi sastanak o formiranju vlasiti na nivou BiH, ističući da je neprihvatljivo uslovljavanje u vezi sa Akcionim planom za članstvo /MAP/ ili ulaskom u NATO, prenosi Srna.



"Moraju da računaju da mi nemamo namjeru da bilo šta forsiramo. Da je neprihvatljivo uslovljavanje u vezi sa MAP-om ili ulaskom u NATO. Mi možemo da imamo godišnji sporazum sa NATO-om o aktivnostima koje ćemo zajedno planirati i to nije MAP i to nije članstvo u NATO i to mora da usvoji Predsjedništvo BiH", rekao je Dodik.



(24sata.info)