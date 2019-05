Umjesto skupih odijela, maturanti Saobraćajne i elektroškole, đaci III-3 smjer elektroničari i električari odlučili su da večeras na matursko veče obuku crne pamučne majice sa imitacijom košulje i kravate, a novac kojim su trebali da kupe sakoe, pantalone, košulje i kravate doniraju u humanitarne svrhe.

Foto: Nezavisne

Ovo odjeljenje je muško, odnosno 18 mladića je danas završilo svoje srednjoškolsko obrazovanje.



Na ideju je došao Tarik Medić, a istu su prihvatile njegove kolege sa kojima je tri godine proveo u klupama.



"Novac od naših odijela je nekom mnogo potrebniji nego nama, i onda sam preporučio razredu, oni su pristali da doniramo i donacija je isplaćena Vanji Manojlović. Uspješno smo skupili 750 KM. Tako da mi je drago da smo ipak uspjeli organizovati to", kazao je Medić, te dodao da se Vanja liječi od leukemije, i majka je kćerke.



"Preferirali smo da bude neko iz Doboja. Na svu sreću nije bilo bolesne djece", navodi Tarik.



Danijel Popović kazao je da se svih 18 drugara složilo da večeras ne obuku odijela, nego majice, a reakcije njihovih vršnjaka koji su se uparadili za ovaj svečani dan su pozitivne.



"Bilo su veoma začuđeni, ali i sretni jer u našem gradu još postoji humane djece, humanih učenika i ponosni su na nas, što imaju takve drugare, što su učinili jedan human gest", kaže Popović, te s ponosom dodaje da su prvi u Doboju koji su se odlučili razlikovati od ostalih maturanata.



Žrtvovati odijelo i kravatu za crnu majicu sa imitacijom košulje i kravate nije bilo teško, iskren je Luka Cvijanović, koji je zajedno sa drugovima ponosno pozirao ispred Srednjoškolskog centra.



"Našao sam na internetu (šablon) i predložio sam drugarima da odštampamo to na majicama", kaže Cvijanović.



Razredni starješina Željko Todorović obukao je odijelo, te se prisjetio kako je bilo kada je on bio maturant.



"Nije ni bilo maturske (večeri) tada, kada je to bilo '73., '74. Mi smo prva generacija iz ove škole koja je izašla. To je poslije nekad uvedeno. Nismo čak ni maturalnu ekskurziju (imali)", kazao je Todorović.



(NN)