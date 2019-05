Građani Lukvca večeras su protestirali zbog odlagališta šljačista iz Termoelektrane Tuzla koje je planirano da bude, prema novom prostono planu Tuzlanskog kantona, u blizini jezera Šićki Brod.

Foto: Fena

- Mnogo je razloga zašto odlagalište šljake i pepela ne bi trebalo biti na ovom lokalitetu. Ovo naselje je izuzetno gusto naseljeno, a u blizini je i grad Lukavac sa 13.000 stanovnika, a mnogo je i prigradskih mjesnih zajednica. Šljaka je opasna za zagađenje zraka i deponija šljake bi proizvela veliku količinu suspendiranih i taložnih otrovnih čestica. Te čestice sadrže teške metale. Pretpostavka je da bi se izgradnjom deponije šljake koncentracija čestica povećala za duplo, a znamo koliko je Lukavac već sada zagađen i da kao grad već trpi visoku koncentraciju otrovnih čestica - rekao je Jozo Tunjić, predsjednik Mjesne zajednice Bistarac Donji kod Lukavca gdje su održani mirni protesti građana.



Građani Lukavca nastavljaju i zakonsku borbu protiv izgradnje deponije šljake, a mirno okupljanje je sazvano samo jer se, kako organizatori navode, Ministarstvo prostornog uređenja zaštite i okoliša TK oglušilo na zahtjeve lokalne zajednice koji su tražili izmjene i dopune novog prostornog plana i uređenja TK.



- Mi smo spremni sljedeći ovakav skup organizirati upravo ispred Ministarstva prostornog uređenja zaštite i okoliša TK. Trebamo znati da su se i Općinsko vijeće Lukavac i viječnici Gradskog vijeća Tuzle jednoglasno izjasnili da su protiv izgradnje deponije šljake – rekao je Tunjić.



Inicijativa da se na površinskom kopu jezera Šički Brod izgradi odlagalište šljake iz TE Tuzla postoji već 18 godina. Međutim, stanovnici Tuzle smatraju da bi to značilo novu ekološku katastrofu.



- Ukoliko dođe do izgradnje deponije uvjeren sam da bi ovdje život stanovnika trajao oko 50 godina. Imamo vremena da ovo zaustavimo. Žalili smo se svim ombdusmenima i nadamo se da do izgradnje deponije neće doći, jer svi znaju koliko nam je zdrava voda važna – rekao je ekološki aktivist Senad Isaković Roko.



(FENA)