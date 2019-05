Fabriku namještaja "Forte fleks" u prigradskom naselju Kozinci u poslijepodnevnim časovima zahvatio je požar. U požaru nema povrijeđenih, javlja navinar RTRS-a sa lica mjesta.

Foto:mojagradiska.com

Požar, koji je izbio u 16.30 časova, aktivan je i dalje, a na njegovom gašenju angažovano je ljudstvo i sva raspoloživa mehanizacija i vozila Profesionalne vatrogasne jedinice iz Gradiške, kojima posao otežava vjetar.



Vlasnik ove firme Đurađ Bjelobrk rekao je da je požar izbio nakon što je u 16.00 časova završeno radno vrijeme, te je većina radnika već otišlo kućama.



- Јoš smo nekoliko radnika i ja bili u krugu firme. Primijetili smo vatru, koja je izbila u pogonu i skladištu za proizvodnju tapaciranog namještaja - rekao je Bjelobrk novinarima.



Bjelobrk je rekao da je odmah nakon što je uočio vatru, krenuo da ugasi sklopku, ali su to već radnici uradili, te se ne može sumnjati da je požar uzrokovan kvarom elektroinstalacija.



- Vjerovatno je došlo do samozapaljenja, jer se u tom prostoru nalazi dosta materijala, poput piljevine, koji je lako zapaljiv - naveo je Bjelobrk, prenosi RTRS.



On je istakao da je važno da se požar nije proširio na pogon za proizvodnju madraca, jer se tu nalazi dosta spužve, a blizu je i kuća u kojoj živi sa porodicom.



- Šteta je sigurno ogromna, ali je najbitnije da niko nije stradao i da požar nije izbio u toku noći, kada bi intervencija bila otežana - rekao je Bjelobrk.



(24sata.info)