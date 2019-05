Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je produženje pritvora Ibri Ćufuroviću, koji je osumnjičen za organizovanje terorističke grupe.

Tužilac Ćazim Hasanspahić je rekao da dokazi ukazuju na osnovanost sumnje da je Ćufurović počinio to djelo. Osim opasnosti od bjekstva, što je bilo razlog za određivanje pritvora kada je prošlog mjeseca izručen iz Sirije, tužilac je u prijedlogu za produženje pritvora i naveo opasnost od ponavljanja krivičnog djela.



Hasanspahić je kazao da su se pribavljanjem određenog snimka i zapisnika o uviđaju stekli uslovi da pritvor bude produžen i zbog opasnosti od ponavljanja djela, javio je BIRN BiH.



- Osumnjičeni je pet godina boravio u Siriji i postoji osnovana sumnja da se borio u ISIL-u. Bio je tamo do kraha ISIL-a i kasnije u zarobljeništvu. Kad se uporedi to i snimak, evidentna je istrajnost Ibre Ćufurovića - rekao je tužilac.



On je dodao da je veliki broj osoba iskoristio priliku da ranije napusti Siriju, ali da Ćufurović nije.



Branilac Senad Dupovac je ocijenio da je prijedlog Tužilaštva u potpunosti neosnovan, jer iz dokaza koji su dostavljeni odbrani ne proizlazi da je Ćufurović počinio krivično djelo.



I kada bi postojala osnovana sumnja, kako je dodao, ne stoje razlozi za pritvor, jer se Ćufurović dobrovoljno vratio, ima uredno prijavljeno prebivalište u Velikoj Kladuši i nije ranije osuđivan.



- Tužilaštvo zaboravlja da je moj branjenik bio 19 mjeseci u logoru. Ako je došlo do kraha ISIL-a, kako tužilac kaže, kako će onda ponoviti djelo? Odbrana, stoga, predlaže određivanje mjera zabrane - rekao je Dupovac.



Ćufurović je kazao da je 2016. i 2017. pokušavao da se vrati iz Sirije sa suprugom i dvoje djece, ali da su ih uhvatile Sirijske demokratske snage (SDF).



- Oni su još u Siriji. Dok mi se ne vrate supruga i djeca, nisam spreman na saradnju - rekao je Ćufurović.



On je 20. aprila deportovan iz Sirije i određen mu je jednomjesečni pritvor. Vijeće će naknadno donijeti odluku o prijedlogu Tužilaštva.

