U Hercegovini i na jugozapadu Bosne jutros je pretežno sunčano, a u ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 1; Ivan-sedlo, Livno 6; Sokolac 8; Bihać, Bugojno, Drvar, Jajce 9; Gradačac, Sanski Most, Sarajevo, Tuzla 10; Banja Luka, Bijeljina, Grude, Stolac, Trebinje, Zvornik 11; Brčko 12 i Mostar i Neum 14.



U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas će preovladavati sunčano vrijeme. U ostatku zemlje uglavnom pretežno oblačno. Poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature od 15 do 22, na jugu do 24 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuju lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura oko 16 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



Vikend sa sunčanim periodima uz postepeno naoblačenje



Predstojeći vikend donijet će sunčane periode, uz postepeno naoblačenje tokom dana koje će biti izraženije u nedjelju.



Tako će u subotu, 18. maja jutro biti uglavnom pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje tokom prijepodneva. Poslijepodne ponegdje sa slabom kišaom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 °C.



U nedjelju, 19. maja u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 18 do 24 °C.



Umjereno do pretežno oblačno vrijeme zadržat će se i u ponedjeljak, 20. maja. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Poslije podne sa lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 18 do 23 °C.



U utorak, 21. maja pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 10 do 14, a dnevne od 15 do 21 °C.



