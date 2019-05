Ljubuški je danas postao grad usvajanjem Privremene statutarne odluke na sjednici Općinskog vijeća Ljubuški.

Foto: Fena

Tim povodom, danas je u Hotelu “Bigeste” održana i prigodna svečanost na kojoj je gradonačelnik Nevenko Barbarić govorio o povijesnoj i kulturnoj baštini Ljubuškog na temelju koje je Ljubuški dobio status grada.



Podsjetio je na povijest Ljubuškog i njegov povijesni značaj.



– Kao kruna svega tu je najstariji muzej u BiH i najveći spomenik Humačka ploča kao dokaz pismenosti na ovim prostorima u davnim vremenima. To je jedan izraz poštovanja prema povijesti i kulturnoj baštini ovog grada – rekao je Barbarić.



Naglasio je kako će proglašenje Ljubuškog gradom doprinijeti njegovom društvenom statusu te gospodarskom i političkom utjecaju.



– Živimo u društvu u kojem prevladavaju nacionalne teme, ali u raznim segmentima pravimo iskorake, poput zapošljavanja, uređenja… Nitko ne može osporiti činjenicu da je Ljubuški u zadnjim godinama postao ljepši i urbaniji – kazao je.



Troškovi su, istaknuo je Barbarić, zanemarivi, a to su zamjena ploča na zgradi općine i na ulazu u grad te zamjena općinskih pečata.



Inače, još u srpnju 2017. godine načelnik Nevenko Barbarić potaknuo je inicijativu da ova hercegovačka općina postane grad.



Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH je 28. veljače 2018. podržao Prijedlog zakona o gradu Ljubuški, dok je Dom naroda 1. travnja ove godine prihvatio prijedlog tog zakona.



Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara je potpisao Ukaz o proglašenju Zakona o Gradu Ljubuški, koji je objavljen 8. svibnja 2019. u Službenim novinama Federacije BiH.



S obzirom na to da Ljubuški posjeduje veliku kulturno-povijesnu baštinu koja je nacionalne ili svjetske vrijednosti, ovaj postupak nije bio otežan, a ideja o statusu grada elaborirana je na 30 stranica.



U Ljubuškom se, između ostalog, nalazi i najstariji muzej u BiH, ovaj grad ima brojna arheološka nalazišta i spomenike od povijesne važnosti poput kule hercega Stjepana Kosače i kompletnog starog grada na tom lokalitetu.



Osim toga, u dijelu urbane jezgre Ljubuški ima i oko 70 ulica, dva parka te šest trgova.



(FENA)