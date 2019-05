Počele su prijave učesnika za ovogodišnji "Marš mir“, koji predstavlja jednu od najvećih aktivnosti u okviru obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici.

Arhiv / 24sata.info

Predsjednik pododbora "Marš mira“ Munir Habibović kazao je u izjavi Feni da se organizovane grupe mogu prijaviti do 1. jula, a individualne prijave će se primati do samog polaska marša.



-Očekujemo minimalno 5.000 učesnika 'Marša mira'. Ove godine ćemo ponovo probati da uradimo trasu, ukoliko dozvole vremenske prilike da provedemo kolonu Marša mira od Kamenjačkog Brda do Buljima, originalnom trasom koju smo mi koristili 1995. godine – kazao je Habibović.



Dodaje kako Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica kao i svake godine pomaže osposobljavanju trase.



- Planiramo trasu da osposobimo da bude spremna 1. jula i da od tog datuma idemo samo s tehničkim pripremama. Kao svake godine, tako i ove Oružane snage BiH su nam pomogle oko smještaja učesnika u kampovima, s očekujemo pomoć i drugih organizacija - potcrtao je Habibović.



Polazak učesnika "Marš mira“ iz Nezuka prema Potočarima planiran je 8. jula.



Inače, u Memorijalnom centru Potočari danas će biti održan sastanak predsjednika pododbora u okviru Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "SZ UN-a Srebrenica", a bit će razmatrani izvještaji predsjednika pododbora o aktivnostima u okviru priprema za obilježavanje godišnjice genocida.

(FENA)