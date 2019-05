Tužiteljica Sabina Sarajlija jučer je od Komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) dobila najviše bodova u utrci za glavnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo, saznaje “Dnevni avaz”.

Foto: 24sata.info

Tri kandidata



Sarajlija je, prema informacijama “Avaza”, predložena kao prvorangirana za ovu poziciju, a zatim slijede njene kolege iz Tužilaštva Kantona Sarajevo Sead Kreštalica i Sanin Bogunić.



Saznajemo da su ovakvu odluku donijeli članovi podvijeća Jadranka Lokmić-Misirača, Goran Nezirović i Slavo Lakić, i to nakon što su sagledali sve ocjene kandidata i njihove intervjue, koje su dali prošle sedmice.



Iz utrke je ispao tužilac Safet Hrapo, koji je dobio najmanji broj bodova i on sutra neće biti ni pozvan da članovima VSTV-a, koji će na sjednici u Sarajevu birati glavnog tužioca Kantona Sarajevo, obrazloži svoj program.



Prema proceduri, članovi VSTV-a, nakon što Saralija, Kreštalica i Bogunić obrazlože svoj program rada, pristupit će glasanju. No, od ukupno 15 članova Vijeća, 14 će ih imati pravo glasa, jer će od glasanja biti izuzeta Berina Alihodžić, zamjenica glavne tužiteljice Tužilaštva KS.



Burzić sutkinja



Pozicija glavnog tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo ostala je upražnjena imenovanjem Dalide Burzić za sutkinju Suda BiH, a do izbora stalnog šefa, mijenja je zamjenica Anika Kešelj.



Ljubić ostaje tužilac?



Članovi VSTV-a sutra će birati i glavne tužioce tužilaštava Unsko-sanskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona.



Kad je u pitanju Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, najbolje je rangiran aktuelni glavni tužilac Tomislav Ljubić.





(24sata.info)