Na sastanku Štaba za vanredne situacije opštine Čelinac jutros je proglašena vanredna situacija na području ove lokalne zajednice usljed obilnih padavina i neprohodnih pravaca prema Banjaluci i Kotor Varošu.

Foto: NN

Načelnik opštine Momčilo Zeljković rekao je Srni da je više od stotinu domaćinstava poplavljeno, najviše u slivu rijeke Jošavke, a ništa bolja situacija nije ni na obalnom području Ukrine.



"Malo je nedostajalo da se Vrbanja izlije u centar grada. Odlučeno je da se obustavi rad u svim osnovim školama na području opštine, centralne škole i u vrtiću "Neven". Ogroman broj klizišta se stvorio i prouzrokovao štetu na lokalnim putevima", rekao je Zeljković.



Obilne padavine prouzrokovale su veliku štetu na gradskom i mjesnim vodovodima.



"Grad je bez pijaće vode i redovnog snabdijevanja električnom energijom jer su prisutna česta iskakanja na trafostanicama", rekao je Zeljković.



On je istakao da je novi gradski most u funkciji za pješake, a da je "šamački" most osposobljen za saobraćaj automobila.





(NN)