Na području općne Zavidovići putna komunikacija prema naselju Dolina i Podu je zbog plavljena dva podvožnjaka u prekidu.

ilustracija / 24sata.info

Usljed slijevanja oborinskih voda i potoka koji su na putnu komunikaciju nanijeli dosta otpada, šljunka i granja na više lokacija otežalo je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu R 467 Zavidovići-Olovo.

Na području općina Maglaj zbog kiše koja je padala i još uvijek pada, u naselju Novi Šeher, došlo je do izlijevanja rijeke Liješnice. Voda se izlila po lokalom putu i po dvorištima nekoliko kuća.

Stanje vodostaja na područje općine Velika Kladuša duž riječnih korita rijeka Kladušnice i Glinice, kao i ostalih rječica i potoka prijeti da dostigne kritičnu tačku. Poplave nastale usljed obilnih kišnih padavina, evidentirane su na širem području te općine. Širina plavnog vala na pojedinim dijelovima općine, duž korita rijeke Kladušnice prelazi 200 m, a slična situacija je i duž korita rječica Šumatice i Vidoščice, navode iz FUCZ u izvještaju o stanju na Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu do 20.00 sati.

Prekid putnih komunikacija evidentan je na nekoliko mjesta prelaska rijeke Kladušnice i Glinice, kao i potoka Stabandža čiji plavni val je ugrozio nekoliko stambenih objekata koji su odsječeni od glavne putne komunikacije.

Voda je ušla u nekoliko stambenih i poslovnih objekata u dijelovima naselja na području MZ Vrnograč, kao i dijelu naselja Miljkovići, MZ Velika Kladuša.

Općinski Štab CZ održao je svoju prvu vanrednu sjednicu i od danas je u stalnom zasjedanju, a sjednice će održavati prema potrebi. Tim povodom imenovan je i Krizni štab za redovno praćenje i izvještavanje o stanju i prilikama na terenu.

Služba za civilnu zaštitu općine Velika Kladuša, u okviru svojih nadležnosti, izvršila je obilazak terena a ono što slijedi jeste poduzimanje konkretnih operativne mjere prvenstveno tamo gdje je situacija alarmantna.

Nastava je odgođena u JU „Gimnazija“ Cazin, gdje je poplavljeno dvorište te onemogućen pristup ulazu u školu, preventivno je odgođena i nastava u osnovnoj školi u Tržačkim Raštelima. Opasnost od poplave prijeti i školi u Mutniku.

Pripadnici Vatrogasne jedinice Cazin zabilježili su od jutros intervencije u Slatini, Mutniku, Ćoralićima, a problemi se javljaju na mostovima izgrađenim od propusnih cijevi, pa je tako saobraćaj obustavljen na mostovima: Pervizi, Kapići, Prkos, dok je na Rajaku kritična situacija.

U mjestu Džehveruša također je otežana putna komunikacija, kao i na relaciji Tržačka Raštela-Begove kafane, gdje je najkritičnija tačka u mjestu Samardžići i Jušići.

U mjestu Stijeni je došlo do izlijevanja rječice Horljave, a most i put koji vodi prema naselju Vilenjača je poplavljen te je ovo naselje odsječeno od ostalih mjesta.

Pripadnici Civilne zaštite su od ranih jutarnjih sati na terenu i prate situaciju.

U Tržačkim Raštelima poplave su do sada zahvatile četiri, u Tršcu tri stambena objekta, dok je u Koprivni poplavljen jedan stambeni objekat.

Veća plavljenja nastoje se spriječiti postavljanjem vreća pijeska, a na terenu u Slatini, od jutarnji sati, angažovana je mehanizacija JKP „Vodovod“ i „Čistoća“ – skip.

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo od jutros je na terenu i obilazi sva kritična mjesta na kojima dolazi do plavljenja i ugrožavanja objekata na području općine Bužim. Prema trenutnom stanju u donjem dijelu rječice Bužimnice od naselja Varoška Rijeka do granice sa općinom Velika Kladuša i Potok Čaglica od naselja Abdići do spajanja sa Bužimnicom voda se izlila iz svog korita i poplavila okolna poljoprivredna zemljišta. Za sada ta služba nije zaprimila ni jednu dojavu o plavljenju stambenih i drugih objekata ali kako kiša neprestano pada može se očekivati stalni rast nivoa vode gdje bi bili ugroženi objekti u blizini vodotoka. Trenutno se saobraćaj odvija bez zastoja ali se na kritičnim mjestima može očekivati i plavljenje saobraćajnica.

Na području općine Sanski Most vodostaj svih rijeka je u porastu a iz korita su se izlile rijeke i rječice:Bliha, Zdena, Majdanuša, Sasinka, Sanica.Tako je poplavljen veliki broj porodičnih kuća, pomoćnih objekata i poljoprivrednih usijeva. Sve raspoložive ekipe CZ-e su na terenu. Danas je održan sastanak Štaba CZ na kojem je donešena Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće, a na osnovu stanja i saznanja o vremenskim prilikama.

Na području Bosanska Krupa kritično je u naselju Svetinja koje je ugroženo izlijevanjem istoimene rječice, te je poplavljen lokalni put Svetinja-Kajtezi. Ugroženo je oko 40 stambenih i pomoćni objekata, te je vršena evakuacije stoke.Poplavljeno je poljoprivredno zemljište uz tokove rijeka Krušnica i Baštra.

(FENA)