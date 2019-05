Ne bi bilo istorijski pravedno da poslije svega što se dešavalo na teritoriji Evrope u 20. vijeku jedino srpski narod bude obilježen kao genocidan, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić i dodao da Srbija priznaje da je u Srebrenici počinjen zločin, ali da je protiv politizacije termina genocid.

Ivica Dačić / 24sata.info

Šef srpske diplomatije je to rekao odgovarajući na pitanje austrijskog studenta sa Diplomatske akademije iz Beča kojima je u Ministarstvu spoljnih poslova održao predavanje, a koji ga je pitao zašto se Srbija ne ponaša u skladu sa međunarodnim pravom ne priznajući da je u Srebrenici počinjen genocid.



Dačić je kazao da se pitanje termina genocida veoma politizuje i zloupotrebljava i da je Srbija baš zato veoma oprezna kada su u pitanju ti termini.



"Nesumnjivo je da su u Srebrenici počinjeni zločini i mi ih nikada nismo osporavali. Parlament je donio deklaraciju gdje je prihvatio presudu Međunarodnog suda, ali osuđuje i sve druge zločine protiv Srba. Ne možete se obazirati na osudu samo jednog zločina, a da ne osudite i zločine protiv Srba koji su se desili na tom prostoru i koji su prethodili tom zločinu", kazao je Dačić.



Podsjetio je i da je ta zona bila pod zaštitom UN-a i upitao ko je odgovoran za to.



Navodeći da je Sud odbacio odgovornost Srbije, šef srpske diplomatije je kazao da je genocid organizovana akcija države prema pripadnicima jedne zajednice protiv koje se preduzimaju mjere u cilju njenog uništenja.



"Ne možete na teritoriji jedne opštine da sprovedete genocid uzimajući u obzir cijelu BiH", kazao je.



Istakao je da poštuje svaku žrtvu i dodao da su činjeni mnogo veći zločini u našoj historiji koji nisu proglašeni genocidom, uključujući i zločine nad više stotina hiljada Srba koji su pobijeni u koncentracionim logorima za vrijeme ustaške države, prenosi Tanjug.



"Pitanje genocida nije postojalo prije Drugog svjetskog rata u pravnoj teoriji, ali sada mnoge zemlje u svijetu donose rezolucije genocida Turaka prema Jermenima i ako se to desilo davno, prije nego što je termin genocida uveden u pravnu terminologiju", naveo je.



Podsjetio je da je u Prvom svjetskom ratu ubijeno 28 odsto srpskog stanovništva, navodeći da je to više od milion ljudi.



"I sada ćete vi da me pitate za genocid, o tome što se desilo u situaciji u Srebrenici", istakao je Dačić.



Ističe da je Srbija osudila taj zločin na način na koji je on definisan presudom Međunarodnog suda pravde.



"Ovo je pokušaj da se Srbi učine genocidnim narodom, a rezultat svega toga je da je u Sarajevu živelo 150.000 Srba, sada ih ima manje od 10.000, u Hrvatskoj je živelo 560.000 Srba, sada ih ima 180.000, u Prištini je živjelo više od 40.000 sada ih ima manje od 100. Kada neki narod vrši genocid, kada je vršen Holokaust prema Jevrejima, Jevreja je bilo manje na kraju, a ne Nijemaca. Ovdje nešto nije u redu", naveo je Dačić.



Šef srpske diplomatije je dodao da svako ko je pravio zločine treba da odgovara, ali da je Srbija protiv politizacije pojma i termina i upotrebe takvih izraza koji bacaju kolektivnu krivicu na jedan narod.



(24sata.info)