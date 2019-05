Vodostaj bujičnih potoka i rječica mogao bi da ugrozi pojedina naselja na području grada Doboja ukoliko se ostvari prognoza hidrometeorologa i Doboj i okolinu zahvate obilne padavine.

"Sve zavisi opet od količine i koje će zahvatiti dijelove. A iz prethodnog perioda imali s o priliku da vidimo da to su rječice u Paklenici, Trbuku, rijeka Lukavica, u Grapskoj potok i eventualno u naselju Miljkovac i Makljenovac zbog suženosti korita (potok Lijesanj i Usora), usljed velikih ekstremnih padavina, može se desiti da u gornjem dijelu izlije", kazao je Miroslav Milošević, načelnik Odjeljenja civilne zaštite u GU Doboj.



Vodostaj rijeke Bosne je u plusu 15 centimetara, ali građani, kažu u CZ, nemaju razloga za brigu jer se na nivou od plus 300 cm uvodi dežurstvo i oprez, na 450 cm kreće odbrana od popala, a tek na 600 cm je Doboj ugrožen od rijeke Bosne.



"Rijeka Spreča u odnosu na prethodne dane ima tendenciju pada, rijeka Usora ima blagi porast, ali što se tiče rijeke Bosne i opasnosti za sada nijedan parametar ne ukazuje da bi moglo doći do izlijevanja, tj. građani nemaju potrebe za zabrnitošću kada je u pitanju rijeka Bosna", izjavio je Milošević, te dodao da Dobojlijama ne prijezi opasnost ni od potoka Liješanj koji je prije pet godina predstavljao veliki problem.



"Potok Liješanj je u granicama normale i on ne predstavlja (opasnost). On je u toku 2018. detaljno pročišćen i očišćeno je korito, tako da profil svim svojim gabaritima može da primi kolčinu vode", kaže Milošević.



Vreće za punjenje pijeskom kojih na stanju ima 50.000 nisu punjene, navode u Civilnoj zaštiti, ali su spremne, na dohvat su ruke kao i mašina koja bi ih u slučaju potrebe punila.



