U Bihaću je noćas i jutros došlo do plavljenja objekata oborinskim vodama u Mjesnoj zajednici Veliki Lug, u ulicama Frane Jukića i Sile nebeske.

Arhiv / 24sata.info

Prema informacijama Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite Bihać, poplavljeno je ukupno šest kuća i jedna garaža.



Kako su Feni kazali iz Federalne uprave civilne zaštite, još ima vode na putnoj komunikaciji prema Vedrom polju (u dužini 30-40 metara do 10 cm vode), ali saobraćaj nije u prekidu.



Sinoćnji angažman mehanizacije od Civilne zaštite Bihać na pročišćavanju odvodnih kanala znatno je ublažio posljedice padavina.



Vodostaj Klokota i dalje je u konstantnom znatnom porastu ali nema informacija da je došlo do izlijevanja.



U Cazinu je došlo do izlijevanja Mutnice ali nema informacija da je došlo do plavljenja objekata ili putnih komunikacija za sada, samo poljoprivredno zemljište.



Vodostaji na ostalim rijekama su u porastu ali su još uvijek ispod kritičnih nivoa, kazali su Feni iz FUCZ-e.

(FENA)