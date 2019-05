Rijeka Puharska popodne je izlila u naselju Urije, a voda je ušla u unutrašnjost nekoliko kuća u ovom prijedorskom mjestu.

Foto: Agencije

Redakciji Srpskainfo obratili su se uplašeni mještani koji tvrde da je za dvadesetak minuta ova rijeka ugrozila njihova domaćinstva.



"Oko 17 sati i 40 minuta Puharska je počela naglo da raste, a već u 18:05 izlila je iz svoga korita. U nekoliko kuća voda je ušla, dok je veliki broj domaćinstva ugrožen", rekao nam je mještanin ovog naselja.



Dodaje da su ugrožene kuće u ulicama, Unska, Mrakovačka i Krajičkog odreda.



"Problem je što ima mnogo otpada i šiblja u rijeci, ali i renoviran je most u Unskoj ulici pa je sužen prolaz zbog čega voda lakše izliva", priča on.



Navodi da očekuju da im u pomoć stignu prijedorski vatrogasci.



"Zvali smo vatrogasce, ali apelujemo na sve službe za sapasavanje da dođu na teren i pomognu nam da odbranimo svoje domove", ističe on.



Kaže da će ova noć, ali i naredni dani biti neizvjesni za mještane Urija koji žive uz Puharsku, prenosi Srpskainfo.



Inače, u Prijedoru je danas popodne počela da pada jaka kiša, a meteorolozi su najavili da će količine padavina narednih dana biti iznad prosječnih.





(24sata.info)