Na protestu "Pravda za Davida i Dženana" u Beču, okupljenima su se obratili majka i otac stradalog Davida Dragičevića kao i otac i sestra stradalog Dženana Memića. Iskazali su zahvalnost svim okupljenima što kako kažu, podržavaju borbu porodice Dragičević i Memić.

Davidova majka, Suzana Radanović zapitala se gdje su majke BiH:



"Na današnji dan, dan majki, gdje ste majke BiH? Majka je ta koja daje život, ja sam njemu dala život, Teodori sam dala život - Ko ima pravo da ga uzme? Ko ima pravo majci da oduzme dijete na bilo koji način? Majke BiH, gdje ste? Šaka žena. Ostale sjede u kući, čekaju da im se desi što i meni."



"Stidi se Bosno, stidi se Hercegovino što dozvoljavaš da se pravda traži u Evropi, u Beču, što ubistvo Davida Dragičevića u MUP-u još uvijek stoji kao zades. Život se nastavio ali za ubice, za Dodika, za Lukača, za mene nije, meni je stao, Davoru je stao. Pravde nema, niti će je biti.", dodala je Suzana.



Davor Dragičević kazao je kako ide do kraja jer kako kaže ubili su ga 18.3.2018. - ne mogu ponovo:



"Kumio, molio, tražio, ponižavao se, patolog bio, inspektor bio. Kome? Čemu? Oprosta i zaborava državo, nema."



Muriz Memić pozvao je građane Sarajeva da dođu na proteste za Davida i Dženana koji će biti održani u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.



"Tri godine i četiri mjeseca traje moja borba da dokažemo. Sve što smo iznosili rekli su da su to neistine ali Sud je pokazao da smo bili u pravu, optužnica za saobraćajnu nesreću je pala. Tri godine i četiri mjeseca trpili smo ja i moja porodica, od 24. aprila ja ne spavam uopšte", kazao je Muriz Memić.



Arijana, sestra stradalog Dženana Memića kazala je kako je Teodora (Davidova sestra) njena sestra, te da su oni svi porodica i takvi će se boriti za pravdu.



"Svaki put kada dođem ovdje, prisjetim se dana kada mi je Dženan sav radostan došao i pitao me kada ćemo ići u Beč a na taj dan je on umro. Iako mnogi od vas ih nisu lično poznavali, sigurna sam da ste ih uspjeli upoznati kroz naše uspomene", kazala je Arijana Memić.



Okupljeni su uzvikivali "Pravda za Davida i Dženana", "Lepiru, ubico", "Idemo do kraja", a skupu se obratio i Ifet Feraget, advokat porodica Memić i Dragičević kao i Davidova sestra Teodora.



