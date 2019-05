Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji (IZuS) Mevlud ef. Dudić uputio je danas javno pismo predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću povodom posjete potpredsjednika SDA i člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića Sandžaku.

Njegovo pismo prenosimo u cijelosti:



Poštovani



Povod ovog obraćanja je posjeta bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefika Džaferovića Sandžaku u povodu obilježavanja 11. maja, Dana bošnjačke zastave u Srbiji. Tokom posjete Džaferović je učestvovao na svečanoj sjednici Bošnjačkog nacionalnog vijeća, a potom bio gost Sulejmana Ugljanina na iftaru. Poznato je da Ugljanin i SDA Sandžaka koju predvodi, više od deset godina sve svoje kapacitete koriste u cilju razbijanja Islamske zajednice u Sandžaku i Srbiji. Rezultat takvog djelovanja je i udar na Islamsku zajednicu koji se desio 2007. godine kada je Ugljanin uz pomoć svojih političkih partnera u Beogradu osnovao paravjersku tvorevinu pod imenom „Islamska zajednica Srbije“ sa parareisom u Beogradu, jasno se distancirajući od legalne i legitimne Islamske zajednice i vrhovnog poglavara Reisu-l-uleme u Sarajevu.



Od tada Islamska zajednica u Srbiji sa sjedištem u Novom Pazaru, kao sastavni dio Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, preživjela je teška iskušenja i uspjela da se odbrani od ove agresije. Ni po koju cijenu nismo dopustili da se posljednja veza Bošnjaka Sandžaka sa maticom Bosnom prekine. Tada je agresija na Islamsku zajednicu krenula iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća čuvenom izjavom Ugljanina: „Od danas Mešihat više ne postoji. Vjerska pitanja Bošnjaka u Sandžaku rješavat će Bošnjačko nacionalno vijeće.“ Sve do danas upravo ovo Vijeće se zloupotrebljava za ugrožavanje jedinstva i djelovanja Islamske zajednice.



Nismo iznenađeni podrškom Džaferovića Ugljaninu i njegovoj stranci pošto je i ranije bilo sličnih posjeta sa istim ciljem, uključujući i Vašu jedinu zvaničnu posjetu Sandžaku iz jula 2016. godine. Tada jesmo bili iznenađeni da ste Vi kao najviši predstavnik Bošnjaka u Bosni posjetu, koja je mogla biti historijska, iskoristili za stranačku podršku Ugljaninu znajući za sve što čini. Tada ste ignorisali činjenicu da u Sandžaku postoje i drugi legalno izabrani predstavnici Bošnjaka i niste našli za shodno da posjetite legalnu i legitimnu Islamsku zajednicu.



No, Džaferović je otišao još dalje. On se istoga dana pojavio u otetoj novopazarskoj Hadži Hurem – Bor džamiji u društvu činovnika paravjerske tvorevine dajući jasnu podršku pokušajima cijepanja Islamske zajednice. Iako smo to na medijima vidjeli, i dalje ne možemo povjerovati da to čine najviši funkcioneri one Stranke demokratske akcije koja se 1990. godine upravo u Sandžaku podigla i koja je u svom političkom programu imala zalaganje za autonomnost Islamske zajednice, vraćanje vakufske imovine i garantovanje svih vjerskih prava muslimanima.



Pitamo se šta li bi na ovo rekao Vaš otac, rahmetli Alija Izetbegović. Da li bi on podržao cijepanje Islamske zajednice i formiranje takozvane „srpske islamske zajednice“ po mjeri određenih politika i službi u Beogradu. Da li bi on podržao odvajanje Bošnjaka Sandžaka od matice Bosne kao što to činite Vi i stranka koju predvodite?



Ne vjerujem da ste zaboravili koliko visoku cijenu su Bošnjaci platili formiranjem slične, istina političke tvorevine u Bosanskoj Krajini na čelu sa Fikretom Abdićem.



Nedavno je za predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH izabran potpredsjednik SDA Safet Softić. Molimo Vas da nam odgovorite kakve su nam garancije da Vi i Vaša stranka i ovu poziciju nećete iskoristiti za Vašu očitu namjeru odvajanja sandžačkih Bošnjaka od Bosne i ugrožavanja Islamske zajednice u Sandžaku i Srbiji.



Vaš otac rahmetli Alija Izetbegović je krenuo iz Sandžaka i podigao veliku stranku. Da li ćete je Vi sahraniti u Sandžaku ostaje da se vidi.



