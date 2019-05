Na dan kada smo upoznali Ferdowsa on je napunio 17 godina. Za prijatelje s kojima dijeli migrantske dane u zbirnom centru Sedra kraj Bihaća, priredio je malu zabavu uz kafu i slatkiše. Još nečim je uveličao svoj veliki dan – gostima je odsvirao nekoliko pjesama na gitari.

Tom instrumentu se konačno vratio nakon hiljada pređenih kilometara od Afganistana do BiH. U domovini je muzika bila njegova velika ljubav koju je morao napustiti. Zahvaljujući projektu Sounds of Migration, Ferdows ponovo ima priliku usavršavati svoje umijeće. Projekt Sounds of Migration provodi se u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) programa kojeg finasira USAID, a provodi IOM, saopćeno je iz Muzičke omadine Bihać.

- Danas je stvarno bio divan dan za mene. Volim kada se s vršnjacima okupimo oko zajedničke aktivnosti. Za mene je posebno važno da mogu ponovo ići na časove muzike, to me čini sretnim. U Afganistanu sam svirao gitaru, išao sam na časove tri puta sedmično. Učio sam pop muziku i flamenko, ali ubrzo sam morao da se otisnem na put - priča nam ovaj sedamnaestogodišnjak.

Nedostaju mu ti dani, kaže, ali je važnije preživjeti. S majkom i ocem je izbjegao iz Afganistana, kako bi potražio mirnije utočište gdje ga nema oružanih sukoba.

- Volio bih živjeti negdje gdje je sigurnije i gdje mogu ostvariti bolju budućnost. Moja je ambicija da živim od muzike, da budem DJ ili reper, jer volim stvarati muziku. Ne mogu živjeti bez muzike, ona me prati kad sam tužan ili sretan. Kretanje tonova naviše ili naniže – to me podsjeća na život sa svim usponima i padovima - objašnjava Ferdews.

Na muzičkim radionicama u sklopu projekta Sounds of Migration, djeca i mladi ljudi iz Bihaća i njihovi vršnjaci migranti imaju priliku upoznavati se kroz muziku i dijeliti svoja muzička iskustva. Na taj način grade lijepu priču i doprinose boljem razumijevanju između različitih kultura.

- U muzici Afganistana i Bosne i Hercegovine postoje razlike i sličnosti. Na primjer, koristimo različite instrumente, ali kada je u pitanju pop muzika ili hip-hop, ima tu dosta sličnosti. Ja volim rap – perzijski američki i njemački, kakve izvode Eminem, Eno, Mero ili Xatar - rekao je.

Uz pomoć iskusnih muzičkih pedagoga, članova Muzičke omladine Bihać, učesnici radionica međusobno upoznaju tradicionalnu muziku i uvježbavaju je za završni koncert koji će početkom ljeta pokloniti građanima Bihaća.

