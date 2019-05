U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom.

ilustracija / 24sata.info

Poslijepodne u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne mogući su pljuskovi i grmljavina. Očekivana količina padavina u centralnim područjima Bosne i u Krajini od 40 do 80, lokalno do 100 l/m2, a u ostatku zemlje od 10 do 30, lokalno do 40 l/m2. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 13 do 19, na istoku i sjeveroistoku Bosne do 23 stepena.

U Sarajevu oblačno vrijeme. Kiša se očekuje poslijepodne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog saveza (FHMZ) BiH.

(24sata.info )