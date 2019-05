Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH (SSDMiSFBiH) okupio je danas kolege iz cijele Federacije BiH na protestnom skupu u Sarajevu.

Kako je kazao predsjednik Sindikata dr. Rifat Rijad Zaid povod protesta je nemogućnost federalnog sindikata da ostvari pravo na reprezentativnost, koja bi omogućila da doktori ubuduće potpisuju svoj kolektivni ugovor, time i neriješen radno pravni status doktora u Federaciji BiH.



- Naš osnovni i jedini zahtjev jeste da se vrati reprezentativnost federalnom Sindikatu i sindikatu dva najbrojnija kantona (Tuzlanski i Sarajevski) jer bez reprezentativnosti mi ne možemo potpisati kolektivni ugovor - kazao je Zaid.



Naglašava da članovi sindikata doktora očekuju 'podršku svih zastupnika na narednom redovnom zasjedanje federalnog Parlamenta, a to je krajem mjeseca'.



- Ako se do kraja mjeseca to ne riješi, idemo u generalni štrajk na teritoriji cijele Federacije BiH - poručio je Zaid.



Predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona Admir Suljić očekuje da "pod hitno dođe do izmjene zakona u smislu da nam se omogući reprezentativnost, a to znači da nam se omogući da zastupamo sami sebe".



- To podrazumijeva i da učestvujemo u pregovorima vezanim za kolektivne ugovore i kreiranju zdravstvenog sistema u ovoj državi kao glavni nosioci tog sistema - naglasio je.



Skup je započeo na Trgu BiH u Sarajevu, a sudionici su prošetali do zgrade Federalnog parlamenta.



