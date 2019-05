Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina.

Arhiv / 24sata.info

Padavine se očekuju u razdoblju od 12. do 16. maja u većem dijelu Bosne. Maksimalne količine padavina se očekuju u centralnim, sjeverozapadnim i djelimično sjeveroistočnim područjima Bosne u nedjelju i ponedjeljak. Od srijede pa do kraja sedmice intenzitet padavina će slabiti.



Očekivana količina padavina u nedjelju u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne je od 40 do 60, lokalno do 90 l/m2 u toku 24 sata.



U ponedjeljak u većem dijelu Bosne od 60 do 90, lokalno do 120 l/m2 u toku 24 h. U utorak u većem dijelu Bosne se očekuje između 30 i 40 l/m2 u toku 24 h.



Akumuliriana količina padavina za narednih peta dana: u centralnim, sjevernim, sjeverozapadnim i sjeveroistočnim područjima Bosne između 80 i 150, lokalno i do 200 l/m2. U ostatku zemlje uglavnom između 30 i 70 l/m2 u narednih 5 dana.



(FENA)