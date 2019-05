Zbog novog prodora hladnog zraka ponovo će u BiH zahladnjeti, a hladan zrak s Arktika donijet će i snijeg u nizijama i novi mraz.

Sarajevo / 24sata.info

Danas prije podne u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Poslije podne, s povećanjem oblačnosti, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji su najizgledniji na području sjevera i sjeverozapada Bosne. Jače naoblačenje sa zapada se očekuje u noći na nedjelju. Vjetar slab većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar istočnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.



U nedjelju, 25. maja, također se prognozira oblačno vrijeme s kišom od 15 do 30 litara po metru kvadratnom, s tim što lokalno na području Krajine, sjevera i centralne Bosne može pasti i do 70 litara kiše.



Vjetar umjerene jačine. Prije podne vjetar južnog smjera. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18 stepeni.



U ponedjeljak i utorak očekuje se oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. U Bosni obilnije padavine. U Hercegovini se prognozira akumulirana količina padavina od 20 do 50 litara po metru kvadratnom, a u Bosni 40 do 80 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura zraka u ponedjeljak bit će većinom između 5 i 12, a na jugu zemlje i do 16 stepeni.



U utorak će biti još hladnije. Očekivana jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura zraka između 5 i 13 stepeni.



(Avaz)