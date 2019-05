Primjerak Kur'ana danas je vraćen fočanskom džematu i Aladža džamiji, pored koje je nakon njenog rušenja Božiju knjigu pronašla Fočanka srpske nacionalnosti.

Foto: AA

Čuvala ju je punih 27 godina, a dan nakon otvaranja obnovljene džamije Kur'an je ostavila trgovcu u Goraždu Mensuru Kadriću, uz molbu ga vrati ljudima kojima i pripada.



Nakon klanjanja prvog džuma namaza Kadrić je svetu knjigu predao fočanskom imamu, čime je kako ističe ispunio svoju dužost. Ni danas nije mogao sakriti emocije s kojima se borio od momenta kada ga je Fočanka zadužila.



"Ja sam svoj dug ispunio jer me je gospođa pravoslavne vjeroispovijesti zadužila da Kur'an vratim onima kojima pripada, što sam danas učinio. Drago mi je i laknulo mi je. Vratio sam ga medžlisu i džematu kojima pripada, jer ova Božija knjiga pripada Foči i Fočacima", kazao je Kadrić.



Prisjetio se dana kada je Fočanka, koja zbog sigurnosti nije željela otkriti identitet, ušla u trgovinu u naselju Džindići, između Foče i Goražda.



"Kada sam ostao sam u radnji pitala me je da li sam vjernik i ja sam odgovorio da jesam. Nakon toga mi je ispričala da je pronašla našu svetu knjigu u blizini Aladže, nakon njenog rušenja i da je sačuvala tokom rata. Čuvala je svih ovih godina i kada je čula ezan sama je sebi rekla da je vrijeme da se vrati narodu kojem pripada", prisjeća se Kadrić.



Osim što je vratio svetu knjigu, Kadrić je, kaže, danas ispunio još jednu obavezu prema Fočanki koja je Kur'an čuvala u svom domu krijući ga od ostalih ukućana.



"Kada sam je pitao da li sam šta dužan, jer ova knjiga ima veliku vrijednost, rekla mi je: "samo kada se budeš molio, sjeti se mene i prouči nešto za mene jer sam i ja vjernica". Tokom džume u Aladža džamiji sjetio sam se te dobre žene kroz svoju molitvu", ističe Kadrić.



Dženan ef. Krajišnik, imam Aladža džamije kazao je da je prvi džuma namaz u obnovljenoj fočanskoj ljepotici kojoj su prisustvovali brojni vjernici, uljepšao ovaj gest.



"Ovo je zaista lijep gest vraćanja časnog Kur'ana koji je naša sugrađanka iz Foče pronašla nakon miniranja džamije i čuvala sve ove godine. On je, hvala Allahu dž.š. vraćen u Aladžu i ovo je zaista lijep primjer", kazao je ef. Krajišnik.



Gest Fočanke koji je posebno dirnuo mnoge vjernike pokazuje da i u najgorim vremenima ima dobrih ljudi koji vole svoje i poštuju tuđe. Danas je izražena nada da ovaj primjer neće biti usamljen jer on svjedoči o toleraniciji i suživotu koji su oduvijek krasili prostore ove zemlje.





(FENA)