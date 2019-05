U Bosni i Hercegovini sutra prijepodne bit će malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima.

Ilustracija / 24sata.info

Poslijepodne, povećanjem oblačnosti, u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, koji su najizgledniji na području sjevera i sjeverozapada Bosne. Jače naoblačenje sa zapada se očekuje u noći na nedjelju. Vjetar slab većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar istočnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.



U Bosni i Hercegovini danas je bilo malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti bilo je u sjeverozapadnim područjima.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Ivan-sedlo i Sokolac 16, Livno 18, Srebrenica i Tuzla 19, Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Neum, Sarajevo, Široki Brijeg i Trebinje 20, Bihać, Brčko, Doboj, Drvar, Jajce, Prijedor, Sanski Most i Stolac 21, Banja Luka, Grude i Mostar 22 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.





(FENA)