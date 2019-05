U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno, a u sjeverozapadnim područjima i pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije je u sjeveroistočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Livno 4, Bugojno, Ivan-sedlo i Sokolac 6, Jajce i Srebrenica 7, Bihać, Doboj, Prijedor, Sanski Most i Sarajevo 8, Banja Luka i Tuzla 9, Drvar, Grude i Zvornik 10, Gradačac, Široki Brijeg i Stolac 11, Brčko, Mostar i Trebinje 12 i Neum 14 stepeni.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosio je 938 milibara, za 4 milibara je niži od normalnog i sporo raste.



Danas se u većem djelu Bosne i Hercegovine očekuje malo do umjereno umjereno oblačno vrijeme. U zapadnim područjima pretežno oblčano. Od sredine dana prema večernjim satima, u zapadnim i jugozapadnim područjima zemlje su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23 stepena.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(FENA)