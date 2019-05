U prisustvu heroja odbrane grada, porodica šehida i palih boraca, ratnih vojnih invalida, brojnih veterana i predstavnika političkog i vjerskog života Mostara, danas je na mezarju Šehitluci obilježena 26. godišnjica početka hrvatske agresije na grad.

Tog 9. maja 1993. godine u zoru je započela artiljerijska paljba, stanovništvo je odvođeno u konc logore ili na licu mjesta likvidirano, a žene i djeca protjerivani na istočni dio grada. Lijeva obala Mostara u narednih mjesec ipo dana bila je logor pod otvorenim nebom, bez napajanja strujom, bez dovoljno oružja i municije, sa jako malo hrane i bez vode. Ipak se opstalo i preživjelo, a na slavne dane odbrane danas su podsjetili su naši sagovornici skupu na Šehitlucima.



Ratni komandat, a kasnije gradonačelnik Mostar Safet Oručević kazao je da je 9. maj historijski važan ili vezan za grad na Neretvi, i to ne samo zbog 1993.



- Osim što je tog dana 1993. krenula krvava ofanziva HVO-a na grad u kojoj smo se odbranili i opstali, tog dana su bivša JNA i Vojska RS-a očistile lijevu obalu Mostara, da bi 1995. na istog dana naš legendarni komandant Semir Drljević – Lovac na proslavi Dana pobjede nad fašizmom pronio zastavu Armije kao jedine antfašističke vojske u BiH, koja je i međunardono priznata. Mislim da se ta činjenica dosad uglavnom svjesno potcjenjivala, kazao je Oručević.



Smatra i da fašističke ideje i danas žive i mišljenja je da će tih politika uvijek biti.



- Nikad ih nije ni prestajalo biti. Samo su nekad smirenije, a nekad se rasplamsaju. Sve godien nakon pada fašizma negirani su zločini, javljale su se fašističke struje, bilo je epoha dobrih ili loših lidera, a negiran je i holokaust. Vječna je to borba. Nikada te snage neće biti do kraja poražene, kazao je.



U Mostaru je danas bolje u ljudskom smislu nego 1995, smatra Oručević, ali politički nažalost – nije.



- Šetamo cijelim gradom ta razliku od tog vremena. Družimo se... Gradu trebaju izbori, potrebna je ekonomija, turizam, Gradsko vijeće. Vjerujem da će se snage na kraju ujediniti i da ćemo imati jedan biser. Jako vjerujem u Mostar, kazao je Oručević za kraj.



Ratni komandant Esad Humo, prisjećajući se 9. maja 1993. rekao je da su događaji od tog dana manje – više poznati svima, ali i da je važno govoriti o onome što je tomu prethodilo, odnosno o posljedicama 9. maja.



- Ne znam je li baš slučajno to bio dan u kojem se u Evropi slavila pobjeda nad fašizmom. Tog 9. maja ta politika i HVO pokazali su nam šta su definitivno dotad mislili i planirali. Pitanje je i kako se te poruke odražavaju na današnje vrijeme. Mislim da smo dosad mi mogli i morali bolje. Krajnja poruka je da nije bilo Armije RBIH da ne bi bilo ni BiH. To je bio presudan trenutak. Trebali smo biti izbrisani iz historije. Da nas nije bilo, Hercegovina ne bi postojala. Pitanje je i šta bi u tom slučaju bilo sa Bosnom, dodao je Humo.



Njegov kolega i suborac komandant Semir Drljević – Lovac taj dan dočekao je u naselju Šemovac kao komandant bataljona sa trudnom suprugom.



- Da smo imali loše namjere tog dana, sigurno kao komandant ne bih držao trudnu suprugu na pravcu napada. Dobro je i što konačno imamo presudu iz Haaga. I ona je jasno kazala šta se sve dešavalo. Jer su dotad postojale zamjene teza i tvrdnje da smo mi napali njih, poručio je Drljević.



Glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar Dino ef. Maksumić proučio je Jasin za šehide pale u odbrani grada, a dovu muftija Salem ef. Dedović. Ujedno je obilježen i Dan Evrope, odnosno Dan pobjede nad fašizmom, a ranije i Dan logoraša.



