Ured za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini objavio je poziv za prijave za odlazak na hadž 2019. godine.

Arhiv / 24sata.info

Direktor Ureda muderris Nezim ef. Halilović je Feni pojasnio da je za muslimane iz BiH odobrena kvota od 2.200 hadžija.



- Naša su očekivanja, da će, kao i protekle četiri godine, biti prijavljeno oko 1.680 hadžija – rekao je on.



Cijena odlaska na hadž je nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu i iznosi 8.150 KM.



Muderris je podsjetio da je dodatna taksa od 950 KM za hadžije koji su obavili hadž u protekle dvije godine, odnosno u 2017. i 2018.godine.



Planirani odlazak iz Sarajeva za Medinu je od 29. jula do 4. augusta ove godine, a povratak iz Džede za Sarajevo od 17. do 23. augusta.



Rok za prijave je 20. maj, a prijaviti se mogu samo osobe sa bh. pasošem.



Hadždž je jedan od stubova islama i stroga peta islamska obaveza (farz) svakom imućnom i zdravom muslimanu i muslimanki. Naređen je 9. godine. U Kur'anu se kaže: "hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti" (Alu Imran, 97.)



(FENA)