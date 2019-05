Iako je region zapadnog Balkana napravio napredak, postoje brojni izazovi da se krene naprijed, a politika je osnovna karika koja treba garantirati sigurnu budućnost i regionu su zato potrebni hrabri političari koji će povesti zemlje ka članstvu u Evropskoj uniji.

Foto: FENA

Ocijenila je to danas u Sarajevu bivša visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton govoreći na panelu u okviru velikog događaja u Sarajevu - Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (ERBD).

Kao neke od izazova navela je saradnju među državama regije, nedostatak sposobnosti da se krene dalje na putu ka Evropskoj uniji, te kapacitete ekonomskog razvoja i razvoja infrastrukture, dodavši da je do sada mnogo toga urađeno, ali i da mnogo toga treba još uraditi.

Najznačajnijim je nazvala potrebu da se osigura da generacije koje su odrasle u mirnom ili relativno mirnom regionu ne zaborave historiju i ono što se desilo u prošlosti, ali i da osiguraju da se ništa takvo nikada više ne ponovi.

- Važno je razgovarati o tome kako razviti region koji može djelovati integrativno u ekonomskom, ali i političkom smislu, a za to je važno osigurati snažno vodstvo - kazala je Ashton, dodajući da je izazov i zadržati mlade jer visoki nivo nezaposlenosti i odsustvo prilika navode mlade da odlaze.

Mišljenja je da nije loše da mladi putuju i stiču znanja negdje drugdje, ali za privredu koja želi poduzetnike važno je da takve osobe budu obrazovane i vrate se u zemlje regiona.

Budućnost zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji, jasno je naglasila Ashton, ali ako se pogleda ovaj region sasvim je logično da on bude dio zajedničkog trgovinskog bloka i kao takav da bude dio Evropske unije jer se na taj način garantira prosperitet.

- Pridruživanje nije lak proces, jer su kriteriji visoki i za to je potrebno vremena. Teško je biti hrabar i povući hrabre poteze, ali to političari trebaju uraditi iako je to dugačko putovanje puno izazova - smatra Ashton.

Stava je da svi zapravo žele isto, mir i sigurnu budućnost, a zadatak političara je da pokušaju živjeti i raditi za narod i njihove aspiracije jer "kakva je poenta kandidirati se na izborima ukoliko niste spremni pomoći svom narodu".

Govoreći o ekonomskim izazovima napomenula je da je potrebno razraditi da se različiti aspekti života i različite aspiracije naroda uklope, a to je moguće uraditi ukoliko se podržavaju investicije te razvoj malih i srednjih preduzeća.

Investitorima je potrebna sigurnost da bi ulagali svoj novac, zaključila je Ashton, a upravo je to ono što političari trebaju osigurati zbog čega se može slobodno reći da je za značajan razvoj ekonomije potrebna politička opredijeljenost da to osiguraju.

Catherine Ashton odigrala je ključnu ulogu u važnim diplomatskim izazovima za vrijeme provedeno na vlasti, od 2009. do 2014. godine.

Kao prva visoka predstavnica i potpredsjednica Evropske komisije, osnovala je Evropsku službu za vanjsko djelovanje, pregovarala o Iranskom nuklearnom sporazumu, te se bavila 'arapskim proljećem' i krizom u Ukrajini.

Posebno aktivno je radila na području zemalja zapadnog Balkana, uključujući i podsticanje dijaloga između Srbije i Kosova.

Ashton se danas, kroz razgovor s glavnim direktorom za komunikacije EBRD-a, Jonathanom Charlesom, osvrnula na izazove regije, uključujući i one iz prošlosti, ali i trenutne, te one koji se očekuju u narednom periodu.

(FENA)