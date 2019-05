Mehanizam za međunarodne tribunale (MICT) naredio je da se svi telefonski razgovori osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića moraju slušati i siže razgovora predavati rukovodstvu ove institucije.

Radovan Karadžić / 24sata.info

Odluka je na snagu stupila jučer i važit će sedam dana.



Kako je saopćeno iz Haga, uz to, otvorena je i istraga protiv Karadžića jer se nedavno telefonom javio tokom sesije u Podgorici i obratio se okupljenima na jednoj manifestaciji.



Upravi Pritvorske jedinice u Sheveningenu naređeno je da prikupi sve telefonske razgovore, osim onih koji su označeni kao privatni.



Nakon toga će se odlučiti o daljnjim mjerama u ovom slučaju.



Posjetimo, Karadžić se u tribinu uključio kada je Krajišnik rekao da je on najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske. Prvi predsjednik Republike Srpske ponovio je svoje ranije tvrdnje da se" država i djeca rađaju u krvi".



"Ako želiš da imaš nešto svoje i da bude tvoje, a to je država i dijete, da ne bude tuđe, ono se rađa u krvi", dodao je Karadžić.



(24sata.info)