Do sada su porodice dale saglasnost za ukop 20 žrtava genocida u Srebrenici, na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima - kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe (INO) BiH Emza Fazlić.

Foto: Fena

Po njenim riječima, u identifikacionom centru Podrinje se nalaze posmrtni ostaci još 35 identificiranih žrtava za koje porodice još uvijek nisu dale saglasnost za njihov ukop, uglavnom zbog nekompletnosti skeleta.



- U ovom identifikacionom centru se nalaze posmrtni ostaci još 116 osoba, za čiji identitet je stigao preliminarni DNK nalaz. Međutim, te ostatke porodice nisu identificirale – kazala je Fazlić, dodajući da bi konačan broj osoba koje će biti ukopane u Potočarima 11. jula, do početka pripreme same dženaze mogao biti i veći od 20.



Glasnogovornica INO BiH je podsjetila da je u Memorijalnom centru Potočari do sada ukopano 6.610 žrtava, dok se još traga za više od 1.000 žrtava genocida.



Fazlić je kazala i to da je još u toku postupak identifikacije žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici na Korićanskim stijenama.



Podsjeća da je grobnica otkrivena u septembru 2017. godine i tada je pronađeno 135 posmrtnih ostataka.



- Iz tih ostataka uzeta su 1.242 koštana uzorka te su poslani na DNK analizu. Do sada su pristigli rezultati analize više od polovine uzetih uzoraka i izolovano je 680 DNK profila, odnosno za sada je dobiveno oko 98 različitih identiteta. Utvrđen je 61 novi identitet, dok se u preostalim slučajevima radi o ostacima žrtava koje su ranije identificirane – navela je Fazlić.



Dodala je da će se u tim slučajevima raditi reasocijacija, odnosno spajanje sa ranije pronađenim ostacima.



Po njenim riječima, još uvijek je u procesu analiza oko 350 uzetih uzoraka, dok su 134 uzorka propala prilikom analize. Očekuje se okončanje i ovog postupka, a kako bi se započelo s identifikacijom posmrtnih ostataka žrtava za koje je utvrđen identitet.



Fazlić kaže da će datum kojeg će početi identifikacija žrtava pronađenih na Korićanskim stijenama odrediti Tužilaštvo BiH.



- Na sastancima koji su tim povodom u prethodnom periodu održani s članovima porodica nestalih, predstavnicima ICMP-a te Instituta za nestale osobe BiH je dogovoreno da će se postupak antropološke obrade pronađenih posmrtnih ostataka, te obdukcije tijela nastojati okončati do početka jula. Tako bi se početkom tog mjeseca odnosno od 1. do 10. jula počelo sa postupkom identifikacije, a kako bi one porodice koje to žele ujedno dale i saglasnost za ukop pronađenih posmrtnih ostataka na kolektivnoj dženazi koja bi trebala biti održana 20. jula ove godine – pojasnila je Fazlić.



Kazala je da još nije moguće precizirati koliko će žrtava biti ukopano. Postoji mogućnost i da jedan broj posmrtnih ostataka (sitni dijelovi kostiju) ne budu identificirani do kolektivne dženaze, ali će u svakom slučaju o ukopu posmrtnih ostataka odlučivati porodice.

Fazlić podsjeća da je do sada pronađeno više od 2.300 prijedorskih žrtava, a i dalje se traže posmrtni ostaci nešto više od 700.



(FENA)