U većem dijelu Bosne jutros je pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini uglavnom malo do umjereno oblačno i sunčano. Ponegdje u nižim područjima centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne pada slaba kiša, a u višim snijeg.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica -7 stepni, Ivan-sedlo 0, Sokolac 1, Sarajevo 3, Bugojno 4, Livno, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla 5, Bihać, Bijeljina, Drvar, Gradačac, Jajce, Prijedor, Zenica, Zvornik 6, Banja Luka, Brčko, Doboj 7, Grude 8, Široki Brijeg, Stolac 9, Trebinje 10, Neum 11 i Mostar 12 stepeni.



U Bosni će danas preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Prijepodne slaba kiša je moguća ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, a u višim područjima i na planinama slab snijeg. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevne temperature od 8 do 14, u Hercegovini od 14 do 19 stepeni.



U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća slaba kiša ili rosulja. Dnevna temperatura oko 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



(FENA)