Sirijski dječak Aylan Kurdi čije je mrtvo tijelo more izbacilo na plažu u turskom ljetovalištu Bodrumu prije nekoliko godina bio je inspiracija za video spot ''Šam'' koji je predstavljen večeras u Sarajevu, u znak borbe protiv stradanja djece u svijetu.

Spot je uradila produkcijska kuća ''Naš film'', a autor projekta Mustafa Isaković je kazao da je cilj probuditi u ljudima osjećaj brige za drugog, posebno za djecu.



- Projekt 'Šam' dio je svjetske kampanje koja počinje u Sarajevu. Ovo je priča o pravima djece - istakao je Isaković.



Naglasio je da je djeci i omladini neophodno omogućiti zdrav ambijent u kojem će slijedeći istinske vrijednosti postići uspjeh na svakom polju, te biti daleko od zla.



Akademik fra Mile Babić je poručio da su svi direktno ili indirektno odgovorni za zločine nad djecom, ali da su najodgovorniji oni koji imaju najveću moć uništavanja.



- Peverzno je da moćnicima nazivamo one koji uništavaju ljude i sve što je živo na ovome svijetu. Njih treba nazvati zločincima - rekao je fra Mile.



Naglasio je da se oni koji proganjaju i ubijaju djecu nalaze na putu vlastitog samouništenja.



Dijelom projekta bio je i glumac Adnan Hasković koji je kazao da je video spot poruka iz BiH da misli o ljudima koji su u nevolji, te da želi skrenuti pažnju i drugima da pomognu onima kojima je pomoć potrebna.



U septembru 2015. godine more je na obalu izbacilo tijelo dječaka, sirijske izbjeglice nakon što se prevrnuo čamac kojim su on i njegova porodica pokušali stići do obale Grčke.





