Povodom predstojećeg Godišnjeg sastanka Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (ERBD), koji se od 7. do 9. maja održava u Sarajevu, glavni grad naše zemlje će posjetiti i Catherine Ashton.

Ashton je odigrala ključnu ulogu u svim glavnim diplomatskim izazovima za vrijeme provedeno na vlasti, od 2009. do 2014. godine.



Kao prvi visoki predstavnik i potpredsjednik Evropske komisije, osnovala je Evropsku službu za vanjsko djelovanje, pregovarala o Iranskog nuklearnom sporazumu, te se bavila arapskim proljećem i krizom u Ukrajini.



Posebno aktivna je radila na području zemalja Zapadnom Balkanu, uključujući i podsticanje dijaloga između Srbije i Kosova.



Svi prisutni na Godišnjem sastanku EBRD-a će, kroz poseban događaj koji će se održati u utorak, 7. maja, u kasnim poslijepodnevnim satima, imati priliku družiti se sa baronicom Catherine Ashton.



Ovom prilikom Ashton će se, kroz razgovor sa glavnim direktorom za komunikacije EBRD-a, Jonathan Charlesom, osvrnuti na izazove regije, kako one iz prošlosti i one trenutne, tako i one koji nas očekuju u narednom periodu.

