U džamijama širom Bosne i Hercegovine večeras je nakon jacije-namaza klanjana prva teravija.

Begova džamija u Sarajevu bila je prepuna vjernika, a neki su čak namaz obavili vani.



Vjernicima se u Begovoj džamiji obratio i reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović.



Reis je kazao i da se tokom posta treba sustegnuti ne samo od jela i pića nego i svega onog što je ružno i pokuđeno u našem ponašanju.



- Svi znamo da je Muhamed a.s. rekao "došao sam da usavršim moral kod ljudi, njihov ahlak" i zbog toga je obaveza muslimana i muslimanke da uvijek kada vrše ibadet, bilo da se radi o namazu, postu, zekatu ili hadžu, da svoj nijet očiste, da njihov nijet bude isključivo ibadet u ime Allaha dž.š. – kazao je reis Kavazović.



Večerašnjim zalaskom sunca nastupio je mjesec ramazan 1440. h.g.



Ovogodišnji ramazan trajat će 29 dana, tako da će prvi dan Ramazanskog bajrama, odnosno 1. ševval 1440. h.g. nastupiti 04. juna.

Noć uoči pobjede na Bedru, Lejletu-l-Bedr, pada 21. maja dok će mubarek noć Lejtelu-l-Kadr biti obilježena 31. maja.



Podsjećanja radi, mjesec ramazan je mjesec obaveznog posta za sve punoljetne, zdrave muslimane koji nisu na putu. Post je naređen 2. godine po hidžri (624. godine po Isau a.s.). Svaki punoljetan, zdrav, slobodan musliman dužan je postiti čitavih mjesec dana od zore do zalaska sunca. To je treći temelj islama.



Muslimani poste u svim godišnjim dobima s obzirom na lunarni kalendar. Godina muslimanskog (lunarnog) kalendara je kraća za deset dana od sunčeve godine, pa se tako ramazan pomjera svake godine za deset dana. Ko posti 36 godina redovno postio je ramazan u svakom godišnjem dobu i u svim mjesecima (sunčevog kalendara) i danima.



